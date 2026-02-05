Klaus Algieri nominato nuovo commissario Confcommercio Messina

Confcommercio ha nominato il dott. Klaus Algieri Commissario di Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Messina. Imprenditore da tre generazioni, Algieri ha maturato nel tempo solide competenze sul ruolo e sulle funzioni delle associazioni di categoria, con particolare attenzione all’innovazione dei servizi agli associati, strumento fondamentale per affrontare le trasformazioni del mercato e rafforzare la competitività delle imprese. Nel nuovo incarico il Commissario avvierà e porterà a compimento il percorso di risanamento economico dell’Associazione, puntando con determinazione sullo sviluppo associativo e sulla crescita della struttura, al fine di garantire sempre maggiore assistenza, rappresentanza e tutela agli associati e al territorio. Il terziario, infatti, rappresenta un pilastro dell’economia messinese: commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni costituiscono una componente essenziale del tessuto produttivo e delle prospettive di sviluppo della città metropolitana.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Camera di commercio di Cosenza