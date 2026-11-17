Una Sala Petraglia gremita, un percorso tra musica, teatro, testimonianze e tradizione enogastronomica. La Camera di Commercio di Cosenza ha dedicato una serata a San Francesco d’Assisi e San Francesco di Paola, due figure diverse per epoca e carattere, ma unite da un messaggio universale di fede, carità, giustizia sociale e attenzione al bene comune. L’iniziativa “Francesco & Francesco – Due sguardi, un’unica luce” ha registrato una partecipazione significativa, testimonianza del profondo legame che unisce il territorio alla figura di San Francesco di Paola e della capacità dei suoi valori di parlare ancora alla comunità contemporanea.

Al centro della serata, il messaggio del Presidente della Camera di Commercio, Klaus Algieri, che ha richiamato l’attualità dell’eredità dei due Santi e il suo significato per il mondo economico e imprenditoriale.

«San Francesco d’Assisi e San Francesco di Paola, pur diversi per epoca e carattere, ci trasmettono un messaggio comune: fede, carità, giustizia sociale e attenzione al bene comune. Due figure che, secoli fa, avevano già anticipato valori oggi fondamentali come la sostenibilità, il rispetto della casa comune e l’etica d’impresa.

Anche fare impresa significa guardare oltre i bilanci e gli utili, contribuendo al benessere della comunità, riducendo le disuguaglianze e lasciando alle future generazioni un territorio migliore. Come Camera di Commercio abbiamo il dovere di accompagnare le nostre imprese verso un'economia che sappia includere, non escludere, e coniugare crescita, responsabilità ed etica».

Un richiamo a una visione dell’economia nella quale il risultato d’impresa non è separato dalla responsabilità verso le persone e il territorio. La crescita, ha evidenziato il Presidente, deve procedere insieme alla sostenibilità, all’inclusione e alla capacità di generare valore condiviso. Un messaggio che trova nelle figure dei due San Francesco un riferimento di straordinaria attualità e che la Camera di Commercio ha voluto mettere al centro di un’iniziativa capace di intrecciare spiritualità, cultura e identità territoriale.

Nei saluti istituzionali spazio anche a Padre Antonio Bottino, Correttore Provinciale dei Frati Minimi, il quale ha ribadito come queste due figure abbiano ancora tanto da insegnare: «Lungimiranti e profetici, capaci di offrire spunti di riflessione e indicazioni preziose anche per il nostro tempo».

La serata, moderata dal Segretario Generale Erminia Giorno, si è sviluppata poi attraverso linguaggi e momenti diversi, costruendo un dialogo tra patrimonio spirituale, espressione artistica e partecipazione.

La musica ha incontrato il linguaggio della scena con il Maestro Francesco Perri, compositore e direttore d’orchestra, che ha presentato “Francesco de Paula: l’Opera”. Uno spettacolo che intreccia musica e narrazione, accompagnato dalla proiezione di alcune delle sue sequenze più significative, per raccontare in forma artistica la vita e il messaggio del Santo calabrese.

Spazio poi al teatro con “Ultima Lezione”, opera di Franco Tagliente, collaboratore con comitati locali e istituzioni per iniziative sugli 800 anni di San Francesco d’Assisi, e introdotta da Carlo Fanelli, docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria. Il reading ha coinvolto gli studenti dell’Unical, protagonisti di un’esperienza che ha superato la dimensione della semplice rappresentazione: anche il pubblico è stato chiamato a partecipare, con domande e interventi che hanno trasformato la platea in parte attiva dello spettacolo.

Non è mancato il racconto della tradizione gastronomica legata a San Francesco di Paola. Gli studenti e i docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore San Francesco di Paola hanno presentato una reinterpretazione della “Dieta magrissima”, offrendo al termine un momento di degustazione enogastronomica. Un’occasione per riscoprire, attraverso i sapori e le produzioni del territorio, un patrimonio culturale che continua a caratterizzare l’identità calabrese.

L’iniziativa ha così riunito istituzioni, mondo della cultura, università, scuola e imprese attorno a un messaggio comune: i valori del passato non appartengono soltanto alla memoria, ma possono diventare una guida concreta per affrontare le sfide del presente.

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