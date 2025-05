La Camera di Commercio inaugura l’”Officina delle idee Adriano Olivetti”

La Camera di Commercio di Cosenza ha inaugurato ieri l’Officina delle idee Adriano Olivetti, uno spazio interno dedicato alla riflessione, alla condivisione e alla valorizzazione delle idee, ispirato ai principi e ai valori della cultura olivettiana.

La cerimonia si è aperta nella Sala Petraglia con la proiezione del documentario "Città dell’uomo", realizzato da Andrea De Sica e messo a disposizione dalla Fondazione Adriano Olivetti. Hanno preso parte all’evento la Presidente della Fondazione, Cinthia Bianconi, e il Segretario generale, Beniamino Liguori Carino.

Con la creazione dell’Officina delle idee Adriano Olivetti, la Camera di Commercio di Cosenza intende offrire ai propri dipendenti e collaboratori un luogo di aggregazione informale, progettato per favorire il confronto, la nascita di nuovi progetti e momenti di condivisione all’interno dell’ente.

“Oggi inauguriamo non solo uno spazio fisico – ha dichiarato il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri – ma un simbolo della nostra comunità organizzativa: un luogo in cui operare quotidianamente con spirito creativo, facendo dell’innovazione e della centralità della persona i punti cardinali del nostro agire. L'Officina delle idee rappresenta l’impegno nel dare concretezza ai valori che ci ispirano, nella scia del pensiero e dell’opera di Adriano Olivetti”.

“Il rapporto con la Camera di Commercio di Cosenza è ormai decennale – ha dichiarato il Segretario Generale della Fondazione Adriano Olivetti, Beniamino Liguori Carino – e oggi viviamo un momento che rafforza un legame autentico. L’Officina delle idee rappresenta un luogo concreto che incarna lo spirito olivettiano: non solo uno spazio fisico, ma un simbolo della centralità della persona nel lavoro e nella comunità. Le idee di Olivetti superano i confini del tempo, e qui trovano nuova forma."

"Non siamo qui soltanto per ricordare Adriano Olivetti," ha aggiunto la Presidente della Fondazione, Cinthia Bianconi , "ma perché questa Camera di Commercio dimostra ogni giorno di saper mettere in azione il suo pensiero. Qui i valori olivettiani diventano pratiche vive, capaci di generare benessere, responsabilità e innovazione.”

Il nuovo spazio si inserisce nel percorso di collaborazione che da tempo lega la Camera di Commercio di Cosenza alla Fondazione Adriano Olivetti, di cui è esempio anche il Premio Nazionale Adriano Olivetti

per imprese e scuole, promosso con l'obiettivo di diffondere una cultura d’impresa innovativa, responsabile e orientata alla persona.

L'Officina sarà gestita in forma autonoma, come spazio di lavoro collaborativo, dove sarà possibile fermarsi per una pausa, partecipare a incontri informali o semplicemente favorire l’interscambio di idee, secondo il principio della fiducia e della responsabilità condivisa.

