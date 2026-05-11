La Festa della Mamma continua: Tineco prolunga le celebrazioni con sconti dedicati su Amazon

La Festa della Mamma è una data speciale, ma si sa che un giorno all’anno non basta per celebrare la cura che le madri dedicano ogni giorno alle proprie famiglie. Per questo

Tineco, leader globale nelle soluzioni smart per la casa, prolunga i festeggiamenti fino al 17 maggio con una selezione di prodotti in promozione su Amazon. Un’occasione concreta per regalare (o regalarsi) soluzioni che fanno risparmiare tempo e fatica, trasformando la pulizia quotidiana in un’esperienza più intuitiva e adatta al Modern Living.

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro

Ideale per chi desidera una pulizia igienizzante e profonda in ogni angolo della casa, questa lavapavimenti 2 in 1 è caratterizzata dalla combinazione di un’aspirazione potente e vapore a 160°C, che la rende il modello con vapore integrato più avanzato di Tineco. Inoltre, la spazzola motorizzata dotata di tecnologia ReverseScrub rimuove senza sforzo le macchie più ostinate.

Prezzo di listino: €849 – Prezzo promozionale: €799;

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FLOOR ONE S7 Stretch Steam

La soluzione per chi punta sulla praticità: questa lavapavimenti a vapore senza filo sfrutta la tecnologia HyperSteam, che porta il vapore fino a 160°C e lo mantiene sopra i 99°C, aiutando a sciogliere grasso e macchie difficili. In più, l’autonomia ultra lunga, fino a 80 minuti in posizione sdraiata e fino a 30 minuti in modalità vapore, consente di pulire tutta la casa senza interruzioni.

Prezzo di listino: €649 – Prezzo promozionale: €569;

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FLOOR ONE S7 Stretch Ultra

Grazie alla tecnologia MHCBS di Tineco, questa lavapavimenti garantisce un lavaggio continuo con acqua pulita e un riciclo efficiente di quella sporca. Inoltre, il sistema DualBlock anti-groviglio e il design completamente reclinabile a 180° permettono a questo modello di raggiungere con facilità anche gli angoli più difficili, per una pulizia estremamente accurata e su misura.

Prezzo di listino: €499 – Prezzo promozionale: €379

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PURE ONE STATION 5 Pro

Questo aspirapolvere è pensato per chi cerca potenza e praticità, grazie alla stazione con raccolta automatica della polvere e al sistema di autopulizia integrato che ne semplificano la manutenzione. È infatti sufficiente riporre l’aspirapolvere nella base per gestire in modo rapido lo svuotamento e la pulizia di spazzola, filtro e tubi. A completare l’esperienza, il sistema Clogless e la spazzola ZeroTangle lavorano insieme per raccogliere con continuità polvere, capelli e detriti di grandi dimensioni, riducendo grovigli e ostruzioni.

Prezzo di listino: €499 – Prezzo promozionale: €419

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PURE ONE S50 PRO

Un aspirapolvere intelligente senza fili pensato per una pulizia più precisa e “guidata” dalla tecnologia. Il suo faro verde grandangolare a 120° illumina un’area più ampia e mette in evidenza anche la polvere normalmente invisibile, facendo risaltare particelle fino a 0,02 mm. In più, il sensore intelligente iLoop regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco rilevato, ottimizzando le prestazioni e contribuendo a gestire al meglio anche la durata della batteria.

Prezzo di listino: €399 – Prezzo promozionale: €359

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Il regalo migliore è avere a disposizione più tempo, e più leggerezza, da dedicare alle persone che contano. Con queste promozioni, valide dall’11 al 17 maggio 2026, Tineco celebra la Festa della Mamma come merita: non in un solo giorno, ma con soluzioni che semplificano davvero la quotidianità. E per rendere l’occasione ancora più speciale, durante il periodo promozionale sarà disponibile anche un ulteriore sconto del 6% utilizzando il codice LX3NSGMY.

Informazioni su Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio del suo primo aspirapolvere, e nel 2019 ha introdotto sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto. Oggi il marchio è diventato leader mondiale nel settore degli elettrodomestici smart per la pulizia dei pavimenti, la cucina e la cura della persona. Con una base di utenti in continua crescita che supera i 23 milioni e una presenza in circa 30 paesi in tutto il mondo, Tineco rimane fedele alla sua visione aziendale di semplificare la vita attraverso la tecnologia intelligente e l’innovazione continua.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO.