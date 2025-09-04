La Speseria apre un nuovo punto vendita a Sant'Antonio Abate - NA

Giovedì 11 settembre alle ore 9:00, La Speseria apre anche a Sant'Antonio Abate, in Via Santa Maria la Carità, 109.

Il nuovo punto vendita, con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per la spesa quotidiana, unisce qualità, convenienza e attenzione al cliente. Grazie al personale altamente qualificato, i professionisti della spesa, La Speseria garantisce un’esperienza d’acquisto unica e confortevole.

L'offerta include prodotti che celebrano le eccellenze locali, come il meglio dei reparti di ortofrutta e gastronomia. Troverai anche selezioni di carne e pane fresco, già confezionati per la tua comodità, un'enoteca con etichette da tutt’Italia, un vasto assortimento di surgelati e prodotti per la cura della persona e della casa.

Il negozio sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 21:00, e la domenica dalle 8:00 alle 14:00.

Ti aspettiamo da giovedì 11 settembre alle 9:00 a Sant’Antonio Abate, in Via Santa Maria la Carità 109. Vieni a conoscere La Speseria: la spesa vicino casa mia.

