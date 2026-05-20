Le aziende in università: incontri virtuosi nel Polo piacentino del Politecnico di Milano

Un’atmosfera unica e stimolante ha caratterizzato (ancora più del solito) il Chiostro di Caserma Neve lo scorso mercoledì 13 maggio: slanci di progettualità verso il futuro hanno animato un luogo simbolico della storia di Piacenza. Protagoniste e protagonisti le studentesse e gli studenti del Polo territoriale del Politecnico di Milano non impegnati con lezioni ed esercitazioni in aula, ma con le aziende del territorio.

Ben 45 (ognuna con il suo stand) hanno dato aderito all’iniziativa “University & Companies”, mettendosi in gioco per presentare le loro attività, seminando relazioni e contatti che possono generare stage e tirocini (oggi) e contratti di lavoro (domani). Tutto ciò con il supporto del Career Service del Politecnico di Milano: per tutta la mattina un referente del programma “Meet Your Career Advisor” ha incontrato studentesse e studenti dando consigli per articolare un curriculum o per affrontare le selezioni, simulando anche alcuni colloqui.

«Il legame con il sistema socioeconomico locale è la nostra linfa» afferma il prorettore Luigi Pietro Maria Colombo. «Pur insegnando discipline innovative e sviluppando ricerca applicata con studenti e docenti internazionali, riﬁutiamo l’idea di una cittadella chiusa. Senza Piacenza e il suo sistema produttivo, la nostra missione perderebbe senso. Queste giornate sono dunque tappe fondamentali di un percorso di scambio e partecipazione costante».

Non solo la realtà politecnica è eterogenea. Lo sono anche le aziende: dai grandi player del mercato, nei diversi settori, a realtà medie e piccole. Tutte disponibilissime a farsi conoscere: con la presentazione dei marchi, delle professionalità e delle competenze ricercate, con brevi colloqui esplorativi e con suggerimenti sui metodi più efficaci per proporsi nel mondo del lavoro.

Alcuni momenti della giornata al Politecnico (foto Marco Grisoli)

La giornata è stata un caleidoscopio di sensazioni, utile anche per comprendere meglio le aspettative delle generazioni più giovani. Troppo spesso vengono dipinte come disimpegnate. Non è così: il Campus piacentino del Politecnico è sinonimo di passione orientata a costruire percorsi professionali di valore. Questi primi approcci con la dimensione aziendale dimostrano la validità del modello: c’è chi è arrivato con i biglietti da visita in tasca e chi invece si aggirava un po’ spaesato tra gli stand. Non c’è ovviamente il modo giusto: proprio in questa varietà c’è la ricchezza dell’Ateneo e delle sue anime. Il bilancio di “University & Companies”, di grande soddisfazione per tutte le componenti, sta soprattutto nell’aver contribuito a sviluppare rapporti di reciproca fiducia, mostrando dinamismo, energia ed entusiasmo. Ciò che serve alle aziende e alle comunità.

45 imprese partecipanti: un panorama aziendale eterogeneo grazie all’entusiasmo dei partner

Sono state tante e di diversi settori le imprese che hanno animato la giornata “University & Companies”: Allied International Group (Mandelli, Industria Meccanica Bassi Luigi e C., Petrol Raccord, Tectubi); Absolute; Adecco Italia; Als; Astra Veicoli Industriali; Bolzoni; Confindustria Piacenza/Forpin; Continuus Properzi; Cultura d’Impresa; Decalacque; Digitalplatforms; Douglas Chero; Drillmec; Egger Italia; Emerson; Energy Dome; Faro; Frigomat; Getec Italia; Groppalli; Guala Pack; Ift; Industria Cementi Giovanni Rossi; Jmg Cranes; Jobs; Lift-Tek Elecar; Manpower; La Meccanica Padana; Naquadria; Nordmeccanica; Provide Solution; Quam; Randstad Italia; Sacee; Salumificio San Carlo; Sam; Settima Meccanica; Siet; Spin Applicazioni Magnetiche; Synergie Italia; Tecnogen; Timaf di Siracusa Mario e Ines; Umana; Valcolatte; Wipak Bordi.