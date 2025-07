Le eccellenze della Riviera del Brenta: imprenditoria femminile, arte e cultura

Il vicepresidente della Seconda commissione consiliare, Jonatan Montanariello (Pd), e il presidente della Sesta commissione, Francesca Scatto (Lega- LV), hanno presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, due protagoniste dell’imprenditoria e della cultura della Riviera del Brenta, Giorgia Cestonaro, imprenditrice, e Veronica Volpato, coreografa e maestra di danza.

Giorgia e Veronica hanno illustrato le iniziative ideate per promuovere il territorio e che potranno essere attivate nel quadro della Legge regionale n. 12/2021 ‘Iniziative per lo sviluppo economico e sociale del Delta del Po e della Riviera del Brenta’.

In particolare, ricordiamo lo spettacolo ‘Danza del Colore’, un evento di danza e musica andato in scena a Dolo il 5 e il 19 giugno 2025.

Per Jonatan Montanariello “è stata geniale l’intuizione avuta da Giorgia Cestonaro e Veronica Volpato, che hanno saputo mettere assieme l’arte e l’imprenditoria locale, intesa quale vocazione artistica, nell’ambito di un paesaggio bellissimo, quale è quello della Riviera del Brenta. Giorgia e Veronica valorizzano le eccellenze del territorio - artisti, location e produzioni locali - dando vita ad eventi molto significativi, che possono fungere da stimolo per riflettere sull’opportunità di valorizzare maggiormente i nostri contesti artistici, naturalistici e imprenditoriali, i quali non possono diventare terra di conquista per le Multinazionali le quali, magari anche in modo legittimo, pensano di produrre con un sistema che toglie spazio ad attività, inserite nei territori, che incentivano l’arte, la cultura e le produzioni locali”.

Francesca Scatto ha dato merito a “Veronica Volpato e a Giorgia Cestonaro di essere riuscite, tramite un linguaggio comprensibile a tutti, di far capire cosa è l’arte. Perché la cultura va declinata a trecentosessanta gradi e deve essere per tutti. Siamo di fronte a due imprenditrici, a due artiste del colore, della danza, dell’arte, che esprimono genio e vitalità”.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesca Zottis, ha sottolineato che “lo spettacolo ‘Danza del Colore’, realizzato dalle due imprenditrici, presenta una importante valenza dato che contribuisce a riscoprire le radici e a valorizzare i talenti. Proprio partendo dalla Legge regionale n. 12/2021 possiamo avviare un percorso di valorizzazione delle realtà imprenditoriali e culturali, non solo della Riviera del Brenta, ma che siano espressione dell’intero panorama regionale”.

Veronica Volpato, insegnante di danza e coreografa, ha saputo trasformare “la passione in un lavoro. Amo portare l’arte nei territori valorizzando il bello, per allietare la vita dei cittadini. Avviamo alla danza ragazze del territorio, a partire dai 3 anni, tramite esercizi propedeutici, sotto forma di gioco ma pur sempre con valenza educativa”.

Giorgia Cestonaro si occupa “prevalentemente di colore dopo tanti anni di esperienza maturati nel settore calzaturiero. I nostri spettacoli di danza, colore e musica hanno la finalità di uscire dal quotidiano conflitto tra luce e ombra, che riguarda ciascuno di noi, per dare un messaggio chiaro: si può vivere a colori, come a colori è la pace. Siamo riusciti, con grande impegno e fatica, a mettere assieme molteplici forme d’arte”.

