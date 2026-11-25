Una nuova ricerca condotta da WPI Economics per la Open Cloud Coalition stima che i clienti italiani sostengano 17 milioni di euro al mese in costi aggiuntivi per le licenze software quando utilizzano fornitori di servizi cloud concorrenti di Microsoft.

Secondo un nuovo studio economico realizzato da WPI Economics per la Open Cloud Coalition (OCC), le pratiche restrittive di Microsoft in materia di licenze software comportano per i clienti italiani di servizi cloud costi aggiuntivi stimati in 202 milioni di euro all’anno.

Lo studio analizza i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese che utilizzano Microsoft SQL Server e Windows Server su infrastrutture cloud di fornitori concorrenti, rispetto all'utilizzo della piattaforma cloud di Microsoft, Azure.

I principali risultati dello studio evidenziano:

1. 202 milioni di euro all’anno in costi aggiuntivi stimati per le licenze software, di cui 196 milioni di euro relativi a SQL Server e 6 milioni di euro a Windows Server.

2. 17 milioni di euro al mese, equivalenti a circa 600.000 euro al giorno, in costi aggiuntivi per le licenze software.

3. 81 milioni di euro in costi aggiuntivi stimati da quando la Commissione europea ha pubblicato, nel giugno 2026, le proprie conclusioni preliminari relative alla piattaforma cloud Microsoft Azure.

La ricerca suggerisce che le pratiche di licensing di Microsoft impongano costi finanziari significativi alle imprese italiane che scelgono fornitori di servizi cloud alternativi, limitando potenzialmente la libertà di scelta dei clienti e indebolendo la concorrenza.

Lo studio viene pubblicato mentre la Commissione europea prosegue le proprie indagini sul mercato cloud nell'ambito del Digital Markets Act (DMA). Nel giugno 2026, la Commissione ha espresso il proprio orientamento preliminare secondo cui Microsoft Azure dovrebbe essere designata come gatekeeper, alla luce della sua posizione consolidata sul mercato e delle barriere che ostacolano il passaggio ad altri fornitori.

Nicky Stewart, Senior Adviser della Open Cloud Coalition, ha dichiarato:

«Le imprese italiane dovrebbero essere libere di scegliere il fornitore di servizi cloud più adatto alle proprie esigenze, senza dover sostenere costi aggiuntivi semplicemente perché scelgono un operatore diverso da Microsoft. Questa ricerca quantifica il problema: si tratta di circa 202 milioni di euro all’anno in costi aggiuntivi per le licenze software, risorse che potrebbero invece essere destinate all’innovazione e alla crescita. Poiché questi costi continuano ad accumularsi, la Commissione europea deve intervenire rapidamente per contrastare le pratiche restrittive in materia di licenze software e garantire una concorrenza leale nel mercato cloud».

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