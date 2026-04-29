“L’impronta del vento”, un sorprendente giallo medievale ambientato nella Melfi del Trecento

Il racconto del Medioevo porta con sé un immaginario riconoscibile, affascinante, fatto di ombre, torce e castelli che si impongono nell’immaginazione del lettore. Appare come un tempo di freddo, fame, malattia, gerarchie inflessibili, fede e paura, ma anche di corpi in movimento, di intelligenze costrette a farsi strada nell’urgenza del vivere. Da questa materia prende forma “L’impronta del vento”, romanzo di Massimo Piluso pubblicato dal Gruppo Albatros Il Filo, un libro che sceglie la via del racconto storico d’invenzione senza rinunciare a una forte tensione narrativa e a un impianto da mistery, capace di trascinare il lettore dentro una vicenda di potere, sparizioni e verità nascoste.

“L’impronta del vento” si apre nella Melfi del 1360 e colloca subito al centro della scena una piccola compagnia di artisti di strada, composta da Ariberto, Tristano, Parisio e Alasia. Il primo dato rilevante è che Piluso non costruisce un’avventura individuale, ma una vicenda corale: il cuore del libro è una comunità precaria, una famiglia scelta, legata più dalla necessità, dall’affetto e dalla fedeltà reciproca che dal sangue. Il romanzo si apre su un Tristano malato, febbricitante, stremato dal freddo e dal rischio che la sua tosse possa trasformarsi in una condanna, mentre gli altri cercano di assicurargli la salvezza. Da qui nasce la decisione di dirigersi verso il castello di Melfi, offrendo in cambio di cure e ospitalità la propria arte.

La struttura del romanzo accompagna il lettore verso una progressiva densificazione dell’intreccio, in cui il racconto storico si contamina con il giallo, il romanzo di corte, la vicenda di formazione e il dramma affettivo. Uno degli aspetti più convincenti del libro riguarda proprio l’ambientazione. Melfi è a tutti gli effetti un organismo narrativo: il castello, con le sue torri, i suoi spazi di servizio, il ponte levatoio, il fossato, le sale, i cammini di ronda, le stanze fredde della servitù e quelle più sontuose del potere, tutto viene restituito come un luogo attraversabile, visibile, quasi tattile. Il volume presenta anche una pianta del castello, una scelta che rafforza l’impressione di una geografia pensata, abitata, strutturalmente decisiva per lo sviluppo degli eventi. La fortezza non è soltanto il luogo in cui la compagnia approda per salvare Tristano, ma il teatro in cui si addensano sospetti, rapporti di forza, segreti e apparizioni del potere. In questo senso, Piluso comprende bene una delle regole più antiche del romanzo storico d’avventura: lo spazio non deve limitarsi a contenere la storia, deve produrla.

Quando i quattro giovani oltrepassano la soglia del castello, il romanzo cambia ritmo senza perdere coerenza. All’urgenza del viaggio e della malattia si sostituisce gradualmente l’energia dell’enigma. Due uomini di corte sono scomparsi, uno di loro verrà ritrovato morto. Attorno al conte Niccolò Acciaiuoli si stringe una comunità attraversata da paure, reticenze e interessi non sempre leggibili. Piluso innesta qui il proprio congegno narrativo più evidente: far sì che siano proprio coloro che vengono dalla strada, e dunque da una forma di sapere laterale, non istituzionale, a entrare in contatto con la parte più oscura dell’ordine costituito. Ariberto, Parisio, Alasia e Tristano non possiedono titoli, non hanno rango, non dispongono di autorità, eppure vedono, ascoltano, osservano più di quanto riescano a rilevare i membri della corte. Il margine, proprio perché escluso, sa cogliere ciò che il centro non sa più guardare.

Sul piano tematico, il romanzo tiene insieme diversi filoni. C’è innanzitutto la lotta per la sopravvivenza, resa concreta dalla malattia, dalla fame, dal lavoro intermittente, dal peso della peste ancora vivo nelle memorie e nei corpi. C’è poi il tema del potere, che nel castello di Melfi assume il volto della giustizia amministrata dall’alto, della tassazione, della dipendenza economica, delle udienze concesse o negate, dei ruoli rigidamente distribuiti. Ma c’è soprattutto la dimensione dei legami: l’amicizia, la cura, la lealtà, i sentimenti trattenuti, la fraternità non biologica che tiene insieme la compagnia. In questo intreccio il romanzo trova la sua quota più emotiva, perché il mistero non resta mai soltanto un puro meccanismo investigativo: si appoggia sempre su relazioni vive, esposte alla perdita, alla paura e alla possibilità del sacrificio.

La scrittura di Massimo Piluso è fortemente visiva e dialogica; privilegia l’azione e la scena più che la rarefazione o il lavorio simbolico insistito. I dialoghi sono numerosi e svolgono una funzione precisa: caratterizzano i personaggi, alleggeriscono la narrazione, imprimono movimento e fanno avanzare la trama. Le descrizioni cercano la concretezza. È probabilmente qui che il romanzo trova il suo pubblico naturale: in quei lettori che chiedono al romanzo storico non tanto di esibire erudizione, quanto di far respirare un’epoca senza appesantirla.

Il titolo è uno degli elementi più felici del libro. “L’impronta del vento” ha una qualità immediatamente evocativa e si fonda su una contraddizione solo apparente: il vento, per definizione, non si lascia afferrare, e tuttavia attraversa, piega, consuma, modifica, lascia tracce. È una formula che si adatta bene all’intero romanzo, perché ciò che davvero agisce nelle sue pagine non è solo il fatto visibile, ma la conseguenza che il fatto imprime nelle vite. Il vento, in questa prospettiva, è la storia che passa, è il dolore, è la colpa, è la paura, è anche il desiderio di un’altra vita; l’impronta è il segno che tutto questo deposita sui corpi e nella memoria. Piluso sceglie dunque un titolo poetico ma non astratto, capace di tenere insieme il registro dell’avventura e una vibrazione più intima, più ferita.

Per impianto, il romanzo si lascia collocare dentro una linea riconoscibile del romanzo storico italiano che incrocia il gusto dell’avventura con il meccanismo dell’indagine. Non è improprio accostarlo, per genealogia narrativa più che per ambizione stilistica, a quella tradizione che va dal feuilleton storico al romanzo medievale di mistero, dove la ricostruzione d’epoca si unisce a una trama di segreti, codici, scomparse, colpi di scena. L’eco di una certa narrativa di ambientazione medievale si avverte soprattutto nella scelta di far lavorare insieme spazio chiuso, potere e ricerca della verità; ma Piluso conserva una sua immediatezza, una propensione al racconto diretto che non cerca la complessità metaletteraria e preferisce invece il passo sicuro della narrazione popolare nel senso migliore del termine: accessibile, nitida, pensata per coinvolgere.

“L’impronta del vento” non si limita a offrire un castello, un cadavere, una corte e una serie di sospetti. Riesce a far sentire che dentro quell’intreccio si muovono vite esposte, giovani segnati da mancanze profonde, costretti a inventarsi un posto nel mondo e a difenderlo mentre il mondo stesso si fa più opaco e minaccioso. È qui che il romanzo smette di essere soltanto una macchina narrativa ben congegnata e trova una sua temperatura emotiva: nel modo in cui il mistero si rifrange nei rapporti, nelle fedeltà, nelle paure di chi non possiede altro che la propria voce, il proprio coraggio e la promessa, ostinata, di restare insieme fino alla fine. Perché in queste pagine il vento non soffia invano: attraversa la pietra, la carne e la coscienza, e quando si ritira lascia dietro di sé un segno che continua a parlare.

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