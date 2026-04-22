Luca Margherita: ecco come trasformare imprese in sistemi che funzionano

Luca Margherita è consulente strategico, formatore e autore del libro “Da Impresa A Sistema” (Bruno Editore), in cui presenta il metodo D.A.I.S.Y. per aiutare gli imprenditori a trasformare le proprie aziende in organizzazioni capaci di crescere senza dipendere dalla presenza costante del fondatore. Con venticinque anni di esperienza imprenditoriale e consulenziale, oltre a un approccio che integra strategia, processi e benessere organizzativo, Margherita lavora al fianco di CEO e imprenditori di PMI italiane in fase di crescita o riorganizzazione.

Luca Margherita, ci racconti il suo background.

Ho fondato la mia prima azienda a diciannove anni, nel 2001. A ventisei ho costruito un’agenzia di comunicazione integrata, creando un network di ventuno partner e conquistando tavoli con brand nazionali. Quella esperienza mi ha insegnato la lezione più importante della mia carriera: la crescita senza sistema ti consuma. L’agenzia è implosa non per mancanza di talento, ma perché la struttura non reggeva l’ambizione. Da lì ho dedicato quindici anni a costruire un metodo che trasformasse quel tipo di errore in un’architettura replicabile. Oggi, dopo venticinque anni sul campo, opero come Strategic Advisor al fianco di imprenditori e CEO di PMI, su sei aree chiave: strategia e direzione, processi operativi, persone e organizzazione, crescita commerciale, innovazione e sostenibilità.

In cosa consiste il suo metodo? Come è nata l’idea che ha dato vita al progetto?

Il metodo si chiama D.A.I.S.Y. ed è un percorso in cinque fasi — Direction, Alignment, Implementation, Systems, You — che guida l’imprenditore dal caos organizzativo a un’azienda che funziona anche senza di lui. È nato dalla combinazione di due cose: la sperimentazione diretta su me stesso e l’esperienza accumulata in decine di aziende diverse. C’è stato un momento in cui ho accumulato consapevolmente opportunità e clienti al di sopra della mia capacità di gestione, un po’ come fa uno scienziato della nutrizione che testa su sé stesso combinazioni estreme per trovare la formula: nel processo ingrassa, ma raccoglie i dati che gli servono. Quel laboratorio personale, unito ai pattern ricorrenti che vedevo ripetersi in ogni azienda con cui lavoravo, ha prodotto il metodo che oggi è nel libro.

Quali sono i benefici per chi si affida a lei?

Da un lato si riduce il carico decisionale del fondatore, che nella maggior parte delle PMI è il collo di bottiglia dell’organizzazione: ogni decisione, anche operativa, passa da lui. Dall’altro si costruiscono le condizioni affinché i manager possano davvero performare: criteri chiari, autorità definita, strumenti per decidere senza dover risalire al capo ogni volta. Il risultato è un’impresa più prevedibile, con meno rework, meno urgenze e più spazio per il pensiero strategico, sia per il CEO che per tutta la linea manageriale. Ma il risultato che i miei clienti citano sempre per primo è un altro: tornare a dormire tranquilli la notte.

Quanto è importante il suo metodo per il cliente finale? Qual è il suo valore aggiunto?

Il valore aggiunto è che non porto teoria, bensì un sistema già testato su decine di aziende reali. Molti consulenti lavorano sulla strategia, sulle persone o sui processi separatamente. Il metodo D.A.I.S.Y. li integra in un unico percorso sequenziale, perché nella realtà di una PMI queste dimensioni non vivono mai separate. L’altro elemento distintivo è che lavoro con un approccio da Temporary Manager: non consegno slide e me ne vado. Entro nell’operatività, costruisco il sistema insieme alle persone che dovranno farlo funzionare e resto finché non è autonomo.

Vuole aggiungere altro sulla sua attività?

Sì, una cosa che mi sta a cuore. Ho fondato la mia società come Società Benefit perché credo che il benessere organizzativo non sia un lusso, ma una leva strategica. Un’azienda che funziona come sistema protegge le persone che ci lavorano dentro, non solo i margini. Con il libro “Da Impresa a Sistema” ho voluto rendere accessibile a qualsiasi imprenditore un metodo che finora era disponibile solo attraverso la consulenza diretta. Se un CEO legge questo libro e applica anche solo il primo capitolo, avrà già cambiato il modo in cui guarda la propria azienda.

Luca Margherita è raggiungibile sul sito: www.lucamargherita.it

La responsabilità editoriale e i contenuti del presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.