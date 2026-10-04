Macchine agricole, Consorzio Terrepadane lancia la nuova promozione d’autunno

Investire nelle macchine agricole in un momento nel quale le aziende devono fare i conti con costi di produzione elevati, condizioni climatiche sempre più difficili e una redditività che per alcune colture si è ridotta. È il contesto nel quale Terrepadane Macchine lancia la propria promozione d’autunno, una campagna commerciale che sarà presentata a partire dalla prossima settimana e resterà attiva per tutto il mese di ottobre nell’intera area commerciale del Consorzio.

Investire tra costi e clima

L’iniziativa nasce dalla volontà di sostenere concretamente le imprese agricole, offrendo condizioni particolarmente favorevoli per l’acquisto di macchinari e attrezzature. Una scelta che arriva al termine di una campagna 2026 nella quale il clima ha rappresentato uno dei fattori di maggiore pressione sull’attività agricola. Caldo, siccità, necessità di irrigazione e, in diverse aree, eventi meteorologici intensi hanno determinato maggiori esigenze di lavorazione e quindi anche maggiori costi.

Un esempio significativo arriva proprio dal carburante agricolo, una voce di costo che fotografa una delle difficoltà con cui il settore si è confrontato durante l’annata.

«Abbiamo deciso di attivare questa promozione perché siamo consapevole della realtà attuale, nella quale l’azienda agricola deve continuare a investire, confrontandosi contemporaneamente con il rincaro dei costi e con un rallentamento degli incentivi destinati al comparto – spiega Matteo Gatti, responsabile vendite di Terrepadane Macchine -. In questo momento riteniamo importante fare la nostra parte e restare vicini alle aziende, mettendo a disposizione condizioni particolarmente favorevoli per l’acquisto dei macchinari».

Le attrezzature nella strategia aziendale

Il tema non è soltanto quello del prezzo di acquisto di una macchina, ma della sua capacità di contribuire alla gestione economica dell’azienda. In un’agricoltura nella quale il costo del carburante, dell’energia, dei fertilizzanti e degli altri fattori produttivi pesa sui margini, la scelta delle attrezzature può diventare parte integrante della strategia aziendale.

«Oggi l’agricoltore deve tenere insieme molte esigenze – sottolinea Marco Boccassi, responsabile attrezzature di Terrepadane Macchine –. Da una parte ci sono costi che restano importanti e, per alcune produzioni, una redditività più difficile da mantenere; dall’altra c’è la necessità di continuare a lavorare e di farlo in modo sempre più efficiente. Le macchine devono quindi accompagnare questa evoluzione, contribuendo a migliorare la qualità del lavoro, la precisione delle operazioni e, dove possibile, anche il controllo dei consumi».

Una varietà di proposte

La promozione non riguarda soltanto le trattrici. Terrepadane ha scelto infatti di coinvolgere un’ampia gamma di trattori e attrezzature destinate a differenti colture e lavorazioni, con una proposta rivolta sia alle aziende di pianura sia a quelle delle aree collinari e ai diversi territori compresi nella propria area commerciale.

«Abbiamo cercato di intervenire su più settori – prosegue Gatti – proprio perché le esigenze delle aziende sono molto diverse. La proposta comprende attrezzature per la viticoltura, per le lavorazioni e la raccolta dei cereali, per la risicoltura, per i trattamenti e per le diverse operazioni legate alle colture specializzate. Tra queste anche il pomodoro da industria, che rappresenta una produzione importante in diverse aree del nostro territorio commerciale».

L’offerta guarda quindi a una pluralità di realtà agricole, dalla pianura alla collina, e comprende anche il territorio lodigiano, con soluzioni dedicate ai diversi cantieri di lavoro. Nel settore dei foraggi e dei cereali, per esempio, rientrano anche le attrezzature collegate alla gestione del trinciato e ai cantieri di trinciatura, con macchine come i Dumper.

Efficienza per affrontare il cambiamento

La diversificazione della proposta risponde anche alla necessità di affrontare il cambiamento climatico attraverso una maggiore capacità di adattamento. L’agricoltura è chiamata infatti a gestire finestre operative sempre più ristrette, condizioni del terreno variabili e situazioni nelle quali può diventare determinante riuscire a intervenire rapidamente. Macchine efficienti e adeguate alle diverse lavorazioni possono contribuire a ridurre i tempi, ottimizzare i passaggi e utilizzare in maniera più razionale carburante e altri fattori produttivi.

«La sostenibilità oggi passa anche dall’efficienza – aggiunge Boccassi –. Una macchina adeguata alla lavorazione che deve svolgere può permettere di ottimizzare tempi e consumi e di affrontare il lavoro con maggiore precisione. Per questo, anche in una fase nella quale gli investimenti vengono valutati con molta attenzione, la tecnologia può rappresentare uno strumento importante per l’azienda agricola».

Uno spazio dedicato nello showroom

La promozione sarà accompagnata da una specifica attività di comunicazione attraverso i canali social e commerciali di Terrepadane. All’interno dello showroom sarà inoltre allestita un’area dedicata all’iniziativa, con l’esposizione delle macchine interessate dalla campagna. Gli agricoltori potranno quindi vedere direttamente le attrezzature, approfondirne caratteristiche e possibilità di impiego e confrontarsi con il personale commerciale.

«Vogliamo che sia soprattutto un’occasione di incontro con le aziende – conclude Gatti –. Abbiamo costruito una proposta ampia proprio per cercare di rispondere alle diverse esigenze del territorio e offrire un sostegno concreto agli agricoltori in un momento nel quale ogni investimento deve essere valutato con attenzione».

La promozione d’autunno di Terrepadane Macchine sarà attiva per tutto il mese di ottobre e riguarderà l’intera area commerciale del Consorzio, con una proposta che comprende trattrici e attrezzature per differenti colture, lavorazioni e tipologie di azienda.