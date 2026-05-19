Miguel A. Scordamaglia lancia il suo nuovo Bestseller

Ci sono momenti nella vita in cui ci accorgiamo che non è il denaro a definire la nostra serenità, ma il modo in cui ci relazioniamo ad esso. Possiamo avere successo economico e sentirci comunque insoddisfatti, oppure vivere con equilibrio anche con risorse più contenute. Per questo diventa essenziale riconoscere le emozioni che guidano le nostre decisioni finanziarie, imparando a considerare la tecnologia come una risorsa utile per questo fine.

Per tutti coloro che desiderano sviluppare una maggiore consapevolezza nella gestione del denaro ma non sanno da dove iniziare, esce oggi il libro di Miguel A. Scordamaglia “CRIPTOMENTE. Come Trasformare La Tua Visione Del Denaro Con Il Metodo Della Ricchezza Inversa” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone ai propri lettori riflessioni e strumenti pratici per migliorare il proprio equilibrio economico e personale, partendo dall’analisi dei comportamenti e dei pensieri che influenzano le scelte quotidiane.

“Il mio libro non è un manuale tecnico, ma un percorso per imparare a gestire il denaro con maggiore chiarezza, integrando mente razionale ed emozioni” spiega Miguel A. Scordamaglia, autore del libro. “CriptoMente nasce dall’incontro tra due mondi – tecnologia e consapevolezza – con l’obiettivo di rimettere la persona al centro delle proprie decisioni economiche”.

Secondo l’autore, ogni scelta finanziaria riflette un aspetto del nostro mondo interiore: comprendere questa connessione aiuta a ridurre l’ansia legata al denaro e a prendere decisioni più coerenti con i propri obiettivi.

“Dopo trent’anni nel mondo delle imprese e della finanza, Scordamaglia offre una prospettiva che unisce competenza tecnica e attenzione alle persone” commenta Giacomo Bruno, editore del libro. “Il percorso in cinque tappe proposto dall’autore rappresenta un invito a riflettere sul significato personale che ognuno attribuisce al denaro”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché non si limita a pubblicare libri, bensì fa arrivare il messaggio dei propri autori alle persone giuste” conclude l’autore. “Bruno Editore è il partner ideale con cui condividere questa stessa visione: concretezza, etica e impatto reale sul mondo”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/46gffwM

Miguel A. Scordamaglia (Buenos Aires, 1967) è dottore commercialista e coach professionista, con oltre trent’anni di esperienza tra impresa, finanza e formazione. Accompagna professionisti e imprenditori nel trasformare il rapporto con il denaro in un percorso di consapevolezza, responsabilità e libertà. È autore del manuale I finanziamenti agevolati (Maggioli, 1998) e referente del Gruppo di lavoro “Criptoattività e Finanza Digitale” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, dove tiene convegni su finanza, criptovalute e coaching. Sito web: www.miguelscordamaglia.it

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di BookBench™, il 1° Benchmark indipendente che valuta le migliori AI per la scrittura di libri. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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