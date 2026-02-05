Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia a Milano per la President Welcome Dinner

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, si è recato a Milano per partecipare alla “President Welcome Dinner”, appuntamento istituzionale che precede la serata inaugurale dei Giochi.

Nel corso dell’evento, Zaia ha incontrato rappresentanze estere, con delegazioni statunitensi, europee e di Paesi asiatici. Il Presidente si è inoltre intrattenuto con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, dialogando e rivolgendo l’invito a visitare il Veneto.

Un saluto particolarmente sentito e colmo di riconoscenza è stato rivolto da Zaia anche al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, prima della cena ufficiale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO