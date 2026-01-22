Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al Quirinale

“Oggi, al Quirinale, insieme alla delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026 e degli organizzatori dei Giochi, abbiamo vissuto un incontro di grande rilievo istituzionale e simbolico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rinnovato un sostegno forte, autorevole e tutt’altro che formale agli immensi Giochi Olimpici e Paralimpici, confermando, ancora una volta, la centralità del Quirinale come alto riferimento di questo grande progetto nazionale, a due settimane dal via.”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, al termine dell’incontro della delegazione organizzatrice dei Giochi con il Capo dello Stato.

“Il Presidente Mattarella – ricorda il Presidente Zaia – nelle scorse settimane, proprio a Roma, ha accolto la fiamma olimpica: un gesto di alto valore simbolico che ha segnato l’ingresso dei Giochi nel cuore delle istituzioni repubblicane. L’incontro di oggi si inserisce in questa stessa linea di attenzione costante, sobria e profonda, che accompagna Milano Cortina 2026 nel momento in cui entra nella fase più intensa della preparazione.”

“Queste Olimpiadi hanno caratteristiche uniche: sono le prime a portare nel nome due territori, due città simbolo, come Milano e Cortina, espressione di un’Italia diversa ma complementare, capace di fare sistema – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale - Ma sono anche Giochi che si collocano in un passaggio storico complesso, segnato da tensioni internazionali crescenti, in cui la parola ‘guerra’ rischia troppo spesso di prevalere sulla parola ‘pace’.”

“Proprio per questo – auspica Zaia – Milano Cortina 2026 potrà e dovrà essere qualcosa di più di un grande evento sportivo: un momento di riflessione collettiva, una pausa alta nella storia contemporanea, uno spazio in cui lo sport torni a essere linguaggio universale e la diplomazia possa costruire dialogo. I Giochi Olimpici hanno da sempre questa missione: unire, avvicinare, ricordare che la competizione può convivere con il rispetto e che la pace resta l’orizzonte a cui tendere.”

“Entriamo ora nel periodo decisivo che ci condurrà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro, a Milano, con la consapevolezza di avere al nostro fianco il più alto garante dell’unità nazionale. Il sostegno del Presidente Mattarella è un auspicio forte e un richiamo alla responsabilità: fare di Milano Cortina 2026 un’Olimpiade all’altezza dei valori della Repubblica e del messaggio che l’Italia vuole offrire al mondo.”, conclude il Presidente dell’Assemblea legislativa veneta Luca Zaia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO