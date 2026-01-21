“Essere qui, a Roma, alla Residenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, per un appuntamento dedicato alle Olimpiadi Invernali, significa dare valore a un lavoro che si sta facendo sempre più serrato: relazioni, promozione, attenzione internazionale. Milano-Cortina 2026 è un grande evento sportivo, ma anche un’occasione per far conoscere territori, capacità organizzativa e un modo italiano di accogliere. In un periodo in cui il clima internazionale è complicato, lo sport resta uno dei pochi spazi in cui le persone si incontrano davvero, costruendo legami e dialogo, senza filtri”.

Lo ha dichiarato oggi il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto, Luca Zaia, partecipando a Roma alla “Winter Olympics Warner Bros. Discovery Reception”, iniziativa promossa dalla U.S. Embassy Consulates in Italy presso Villa Taverna, residenza dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.

“Per il Veneto e per l’Italia – ha proseguito Zaia – i Giochi non sono uno slogan: sono cantieri, servizi, sicurezza, trasporti, accessibilità. Sono scelte che restano ai cittadini anche dopo le medaglie. E sono una responsabilità, perché Cortina e tutte le sedi di gara saranno sotto gli occhi del mondo: parliamo di un evento seguito da miliardi di persone”.

Il Presidente Zaia ha quindi ringraziato sentitamente l’Ambasciata degli Stati Uniti per l’attenzione dedicata a Milano-Cortina 2026 e per il lavoro di accompagnamento internazionale:

“Gli Stati Uniti sono un partner importante anche per la grande capacità di raccontare lo sport e di portarlo al grande pubblico. Questa fase di avvicinamento ai Giochi si gioca anche sulla credibilità e sulla qualità del racconto: qui entrano in campo i grandi broadcaster e le realtà globali che faranno conoscere al mondo l’Italia e il Veneto. Ringrazio l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia per questo lavoro costante e per l’attenzione che sta dedicando a Milano-Cortina 2026. E ringrazio gli Stati Uniti d’America, Paese con una tradizione sportiva enorme e una cultura dei grandi eventi che è un riferimento. È una collaborazione che si consolida giorno dopo giorno, tra l’Italia, le sue Regioni e un partner affidabile da sempre nel nostro Paese: un contributo concreto che aiuta a tenere alto il livello dell’organizzazione e a dare ai nostri Giochi un profilo davvero internazionale, nelle montagne più belle del mondo”.

