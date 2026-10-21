Militare travolto da albero a Jesolo

“Il pensiero di un papà che esce di casa per andare al lavoro e non torna più dai suoi bambini ci colpisce profondamente. La morte di Matteo lascia un vuoto immenso nella sua famiglia e in tutte le persone che gli volevano bene. Alla moglie e ai suoi due bambini rivolgo un abbraccio commosso, a nome mio e dell’intero Consiglio regionale del Veneto”.</p>

<p>Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, appresa la notizia del tragico incidente avvenuto questa mattina in via Roma Destra a Jesolo, nel quale ha perso la vita Matteo A., 45 anni, originario di Cagliari, primo graduato dell’Esercito Italiano in servizio presso il Comando territoriale Nord di Padova e residente a Cavallino-Treporti.</p>

<p>“Un abbraccio va anche a tutti i suoi colleghi, a chi condivideva con lui le giornate di servizio e oggi ne piange la scomparsa. Ci stringiamo a loro, ai familiari, agli amici e alla comunità di Cavallino-Treporti, con affetto e rispetto per un dolore così grande. Ringrazio i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine intervenuti sul posto e tutti coloro che hanno cercato di salvargli la vita”.</p>

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