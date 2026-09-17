Narwal ripercorre IFA 2026 a Berlino e celebra 10 anni di innovazione

Narwal, azienda leader nell'innovazione della pulizia intelligente e pioniera nello sviluppo delle tecnologie per il lavaggio robotizzato dei pavimenti, ha concluso la propria partecipazione a IFA 2026 di Berlino, celebrando il suo decimo anniversario con una presentazione delle più recenti innovazioni dell'azienda e uno sguardo al futuro della pulizia intelligente della casa.

Il fulcro della presenza di Narwal a IFA è stato un evento esclusivo organizzato da Narwal a Berlino, che ha riunito circa 100 tra giornalisti, partner commerciali e collaboratori provenienti dai principali mercati internazionali. L'incontro ha inoltre segnato la prima presenza internazionale in Europa di Junbin Zhang, fondatore e amministratore delegato di Narwal, che ha avuto l'opportunità di confrontarsi con giornalisti di importanti testate e media del settore, tra cui DDay dall'Italia, Clubic dalla Francia, Connect dalla Germania e Vacuum Wars dagli Stati Uniti.

Più che concentrarsi esclusivamente sui prodotti, l'evento ha offerto uno sguardo più approfondito sulla filosofia che ha guidato lo sviluppo di Narwal nell'ultimo decennio: l'innovazione nasce dalla comprensione dei problemi reali della vita quotidiana e dall'utilizzo della tecnologia per risolverli in modo concreto e significativo.

Fondata nel 2016, Narwal è nata con l'ambizione di ripensare una delle attività più ripetitive della pulizia domestica. Questo percorso ha portato, nel 2019, al lancio del primo robot lavapavimenti dotato di sistema di autolavaggio dei moci, dando forma a una filosofia di prodotto che continua ancora oggi a guidare l'azienda.

Nel corso dell'ultimo decennio, Narwal ha sviluppato tecnologie che spaziano dal rilevamento intelligente dello sporco ai sistemi anti-groviglio, dalla navigazione avanzata al lavaggio dei moci in tempo reale, portando la propria presenza in oltre 30 Paesi e regioni e raggiungendo più di 6 milioni di famiglie, con il supporto di oltre 700 ingegneri impegnati nella ricerca e sviluppo.

A IFA 2026, questo percorso ha costituito la base della visione di Narwal per la prossima generazione di robot domestici. Per l'azienda, il futuro non consiste semplicemente nell'aggiungere nuove funzioni o aumentare la potenza di aspirazione, ma nello sviluppo di sistemi capaci di comprendere meglio gli ambienti in cui le persone vivono e di adattarsi alle loro esigenze.

Inspired by Life. Innovating for Life. Ispirata alla vita, l'innovazione di Narwal nasce dall'osservazione della quotidianità e si traduce in soluzioni concrete, pensate per migliorare il benessere e la qualità della vita delle persone.

Durante l'evento di Berlino, Narwal ha presentato la sua più recente generazione di tecnologie di pulizia basate sull'intelligenza artificiale, mostrando come i propri robot stiano evolvendo oltre la semplice navigazione e il riconoscimento degli ostacoli, verso una comprensione più contestuale dell'ambiente domestico.

Tecnologie come il Sistema Autonomo NarMind™ Pro 2.0 consentono ai robot di riconoscere gli oggetti e di reagire a situazioni differenti, contribuendo a un'esperienza di pulizia più adattiva e autonoma.

Al tempo stesso, il lavaggio dei pavimenti rimane al centro della tecnologia Narwal. L'ultima generazione del Sistema di lavaggio FlowWash, presente nelle famiglie Flow e Freo, riflette il continuo impegno dell'azienda nel risolvere le sfide ingegneristiche alla base di un lavaggio efficace e realmente autonomo.

L'offerta presentata a Berlino comprendeva inoltre l'aspirapolvere senza fili V50 Cube, insieme a un'anteprima delle prossime soluzioni lavapavimenti firmate Narwal. Nel suo insieme, la gamma testimonia l'evoluzione di Narwal da pioniere nel lavaggio robotizzato dei pavimenti a esperto della pulizia profonda basata sull'intelligenza artificiale.

A IFA, Narwal ha presentato le proprie ultime innovazioni anche nel corso di ShowStoppers, appuntamento internazionale che ha riunito media specializzati nei settori della tecnologia e dell‘elettronica di consumo.

Al centro della gamma presentata a Berlino c’era Narwal Flow 2, il modello di punta che esprime al meglio l’approccio di Narwal alla pulizia intelligente dei pavimenti, combinando tecnologie avanzate per il lavaggio, automazione, prestazioni di pulizia e un design curato.

Già riconosciuto da Robb Report ad agosto, quando la nuova colorazione bianca è stata selezionata per un premio presentato a Las Vegas, Flow 2 ha continuato a suscitare attenzione anche a Berlino, dove è stato premiato come Best of ShowStoppers dai Gadgety Awards.

I riconoscimenti per Flow 2 sono andati oltre ShowStoppers: il prodotto ha ricevuto anche il Netzwelt Innovation Award IFA 2026 ed è stato nominato Best of IFA 2026 da Reviewed.

Anche la nuova gamma Freo e il V50 Cube hanno ricevuto il riconoscimento di Android Headlines, che ha incluso entrambi i prodotti tra i suoi Best of IFA 2026. Il V50 Cube ha inoltre attirato l‘attenzione di PCWelt.

Nel loro insieme, questi riconoscimenti testimoniano l’ampiezza della gamma presentata da Narwal a Berlino e la varietà di esigenze domestiche a cui i diversi prodotti sono progettati per rispondere.

Per Narwal, IFA 2026 ha rappresentato sia una celebrazione del percorso compiuto nell'ultimo decennio sia l'inizio di un nuovo capitolo. Dal primo robot lavapavimenti dotato di autolavaggio dei moci fino a sistemi sempre più intelligenti, capaci di comprendere e adattarsi all'ambiente domestico, lo sviluppo di Narwal è rimasto ancorato allo stesso principio: la tecnologia deve essere al servizio della vita.

Con l'evoluzione della robotica domestica, Narwal vede l'opportunità di andare oltre macchine per la pulizia sempre più performanti, sviluppando sistemi dotati di una maggiore consapevolezza dello spazio e di una comprensione più profonda degli ambienti in cui le persone vivono. E questo parte dalla capacità di rimanere vicini alle persone e al modo in cui vivono davvero le loro case.

In Europa, Narwal continuerà a rafforzare i propri investimenti nel mercato, attraverso ulteriori attività di brand rivolte ai consumatori nell'Europa meridionale e occidentale. Parallelamente, l'azienda porterà gradualmente i propri prodotti e il proprio brand in un numero crescente di Paesi, tra cui Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e altri mercati Europei, continuando ad approfondire la conoscenza dei consumatori locali e delle loro esigenze.

L'ambizione per il prossimo decennio rimane semplice: persone reali, case reali, problemi reali che vale la pena risolvere.

Narwal è dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi che trasformano la vita quotidiana. La nostra gamma di soluzioni affronta sfide comuni, ponendo particolare attenzione alla comprensione e soddisfazione delle esigenze degli utenti grazie a un'intensa attività di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a innovazioni uniche nel settore, come il mocio auto-lavante, la tecnologia AI DirtSense e il sistema Zero-Tangle.

Curiamo ogni dettaglio per garantire che i nostri prodotti siano funzionali ed esteticamente gradevoli, puntando a un perfetto equilibrio tra design e performance per migliorare la vita di tutti i giorni.

Come uno dei primi cinque brand globali nel settore degli aspirapolvere, Narwal serve oltre 6 milioni di famiglie in 30 paesi, tra cui Europa, Nord America, Corea del Sud e Australia.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NARWAL.