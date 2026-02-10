Nel villaggio olimpico di Milano apre lo scalp & hair studio

Head & Shoulders, lo shampoo antiforfora n.1 in Italia, annuncia con orgoglio la propria partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di Shampoo Ufficiale. Un impegno che rafforza la missione del brand: aiutare tutti a sentirsi sicuri di sé e pronti ad affrontare ogni sfida quotidiana – proprio come accade nello sport ai massimi livelli.

In occasione dei Giochi, Head & Shoulders sarà protagonista all’interno del Villaggio Olimpico di Milano, dove prenderà vita lo Scalp & Hair Studio, uno spazio esclusivo ospitato all’interno della P&G Champions Clubhouse, l’area firmata Procter & Gamble dedicata al benessere, alla celebrazione e al relax di atlete e atleti, che potranno usufruire dei servizi beauty offerti, di volta in volta, dai diversi brand P&G, nonché vivere esperienze e attività di intrattenimento, in un ambiente pensato per farli sentire accolti e supportati.

Lo Scalp & Hair Studio di Head & Shoulders è un vero e proprio spazio dedicato alla cura del cuoio capelluto e dei capelli, al benessere personale e la cura di sè, perché sentirsi al massimo del proprio potenziale inizia da una cute sana e da capelli dall’aspetto sano – soprattutto sotto pressione.

All’interno dello Studio, atlete e atleti potranno infatti vivere un’esperienza completa e personalizzata.

Allo Studio sarà inoltre presente il pallavolista, campione del mondo Simone Anzani, che avrà la possibilità di partecipare all’esperienza unica e personalizzata promossa da Head & Shoulders.

«Essere lo Shampoo Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è per noi motivo di grande orgoglio», ha dichiarato Valeria Consorte, Vice President Beauty Care P&G Italia. «La missione di Head & Shoulders è semplice e concreta: aiutare le persone a sentirsi a proprio agio con sé stesse, partendo da una cute sana e libera dalla forfora. La forfora non è solo un tema estetico, può diventare un fastidio quotidiano che condiziona gesti, abitudini e sicurezza personale, dal modo in cui ci si veste al modo in cui ci si presenta agli altri. Ridurre questo disagio significa restituire libertà e fiducia: la tranquillità di concentrarsi su ciò che conta, senza pensieri.

Che si tratti di una giornata intensa o di una competizione olimpica, la sicurezza in sé stessi è una leva decisiva per esprimere il proprio potenziale. Con lo Scalp & Hair Studio desideriamo offrire agli atleti non solo prodotti innovativi e ad alte prestazioni, ma anche un momento dedicato alla cura, alla rigenerazione e al benessere, nella consapevolezza che sentirsi al meglio inizia dal benessere della cute e da capelli dall’aspetto sano».

Un risultato reso possibile dell’avanzata tecnologia di Head & Shoulders, capace di rimuovere fino al 100% della forfora e di offrire, con un uso regolare, una protezione efficace e duratura, agendo sia sulle scaglie visibili sia sulle cause invisibili e prevenendone la ricomparsa. La formula ottimizzata utilizza un sistema di tensioattivi che facilita il rilascio del Piroctone Olamine (PO) – il principio attivo che agisce direttamente sulla Malassezia Globosa, principale responsabile della forfora – insieme a molecole intelligenti che, a contatto con l’acqua, creano una rete invisibile in grado di distribuire e trattenere il PO sul cuoio capelluto e nei pori.

Un approccio scientifico e innovativo che conferma Head & Shoulders come brand all’avanguardia, capace di prendersi cura del cuoio capelluto a 360°, con soluzioni specifiche per diverse esigenze e problematiche.

