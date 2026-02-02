Numero1: 100 libri in 2 giorni e 9 Autori Bestseller premiati

Si è conclusa con un enorme successo di pubblico e contenuti la 22° edizione di Numero1 Workshop, tenutasi il 31 gennaio e 01 febbraio 2026 a Milano. Un weekend intensivo in cui imprenditori e professionisti hanno lavorato per trasformare le proprie competenze in un asset fondamentale per la propria autorevolezza: il libro.

Numero1 Workshop si conferma il punto di riferimento in Italia per chi cerca un percorso pratico che, in sole 48 ore, guida il partecipante dalla traccia al libro pubblicabile, integrando le più avanzate strategie di lancio e funnel marketing. L'evento, ideato e condotto da Giacomo Bruno con il team editoriale di Bruno Editore, ha visto una sala gremita di 100 partecipanti selezionati, pronti a posizionarsi velocemente sul mercato con un approccio “marketing-first”.

Durante le sessioni, i partecipanti hanno lavorato su struttura, titolo, capitoli e prompt avanzati di AI per produrre contenuti long-form di alta qualità, apprendendo contestualmente i modelli per trasformare il libro in lead, clienti e fatturato.

La Premiazione delle Eccellenze: 9 Nuovi Autori Bestseller Amazon

Il momento più emozionante della due giorni è stata la cerimonia di premiazione dedicata agli autori che, grazie al metodo Bruno Editore, hanno raggiunto il prestigioso traguardo di Autore Bestseller N.1 su Amazon.

Giacomo Bruno ha consegnato personalmente il riconoscimento a 9 autori che si sono distinti per i risultati raggiunti e per il valore divulgato attraverso le loro opere. I premiati di questa edizione sono:

• Davide Mitscheunig

• Marco Maria Davide Ferrara

• Marianna Caldora

• Giuseppe Piruzza

• Maria Petruzzi

• Giuseppe Maiorano

• Alessia Conforti

• Michele Bevilacqua

• Gian Franco Grassi

«Numero1 non è un semplice corso di scrittura, è un laboratorio di crescita professionale e la premiazione di oggi ne è la prova tangibile», dichiara Giacomo Bruno, fondatore di Bruno Editore. «Vedere sul palco questi nove autori, che sono partiti da un'idea e hanno raggiunto la vetta delle classifiche Amazon, conferma la forza del nostro metodo. In due giorni mettiamo in mano a imprenditori e professionisti non solo un libro pronto, ma anche il piano operativo per posizionarlo, lanciarlo e usarlo come motore di vendita».

Il programma ha previsto sessioni pratiche sulla struttura del libro, esercitazioni guidate con agenti AI applicati alla scrittura, workshop su titoli e copertine, ed esercizi di copy per pagine di vendita. L'evento si è confermato non solo come momento formativo, ma come vera e propria rampa di lancio per il Personal Brand dei partecipanti.

Per informazioni sulle prossime edizioni:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore