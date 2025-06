Nuova apertura Sole365 a Benevento in via Casselli

A Benevento, c’è Sole 365 hiorni l’anno. Dal 25 giugno, alle ore 9:00, anche in Via Casselli!

Con questa nuova apertura, Sole365 consolida ulteriormente la propria presenza nel territorio del Sannio, proponendo ai cittadini di Benevento il proprio modello di spesa quotidiana, con i prezzi bassi 365 giorni l’anno, basato su qualità e massima attenzione al cliente.

Il nuovo supermercato offrirà un ampio assortimento di prodotti e reparti pensati per soddisfare le esigenze di tutta la clientela:

• Frutta e Verdura: selezione quotidiana di prodotti freschi di stagione;

• Gastronomia: salumi e formaggi da tutt’Italia e specialità locali;

• Panetteria: pane fresco e prodotti da forno ogni giorno;

• Macelleria: carni selezionate da personale esperto;

• Pescheria: con pesce fresco, crostacei e frutti di mare;

• Enoteca: ampia scelta di vini nazionali e locali.

Con un layout moderno, spazi ampi e funzionali e un team di professionisti pronti ad accogliere i clienti, Sole365 conferma il proprio impegno nel garantire un’esperienza di spesa semplice, comoda e conveniente.

Vi aspettiamo il 25 giugno, in via Casselli, presso l’ex Iperstore Barletta – zona Stadio, alle ore 9:00 per scoprire insieme il nuovo punto vendita!

https://www.ansa.it/ansa-pressrelease/docs/172/pdf/pressrelease_doc_172_1750694130680.pdf Leggi il comunicato stampa originale.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL