Un giudizio positivo sulle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada per il settore del noleggio, accompagnato dalla richiesta di regole chiare sulla responsabilità per le infrazioni commesse dai clienti, soprattutto quelli residenti all'estero, e sul mancato pagamento dei pedaggi autostradali. Un tema particolarmente rilevante considerando che, ogni anno, le sanzioni elevate per infrazioni commesse con veicoli a noleggio ammontano a circa 400 milioni di euro.

È la posizione espressa oggi da ANIASA, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, nel corso dell'audizione informale presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul nuovo Codice della Strada. Nel suo intervento il Direttore Generale di ANIASA, Giuseppe Benincasa, ha evidenziato l'importanza dell'introduzione di una sezione normativa specificamente dedicata al noleggio, che riconosce il ruolo centrale del comparto nella mobilità nazionale. Positiva anche la previsione che consente la sublocazione dei veicoli destinati al trasporto merci, rispondendo alle esigenze di flessibilità delle imprese.

Il nodo delle sanzioni: responsabilità a chi utilizza il veicolo

Argomento principale dell'audizione è stato quello delle sanzioni amministrative. ANIASA valuta favorevolmente la conferma del principio secondo cui, per le infrazioni commesse con veicoli a noleggio, la responsabilità solidale ricade sul locatario anziché sulla società proprietaria del mezzo.

Per i clienti residenti all'estero il nuovo testo prevede, tuttavia, specifiche condizioni di responsabilità delle società di noleggio in caso di mancato pagamento da parte dell’effettivo trasgressore. L'Associazione chiede quindi che il regolamento attuativo definisca tempi di notifica compatibili con la possibilità di recuperare gli importi dovuti, anche attraverso l'utilizzo delle carte di credito (entro il periodo autorizzativo concesso), già impiegate nel 95% dei contratti con clienti esteri. Una soluzione che potrebbe favorire la riscossione delle sanzioni, garantendo al contempo trasparenza, tutela dei clienti e diritto di ricorso.

“È fondamentale che il nuovo Codice assicuri un corretto equilibrio tra l'esigenza di garantire il pagamento delle sanzioni e quella di non trasferire sulle imprese responsabilità per comportamenti altrui”, ha evidenziato Benincasa. “Per questo sarà decisiva la fase attuativa, che dovrà individuare procedure semplici, efficaci e sostenibili per tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di responsabilizzare chi utilizza il veicolo, migliorare la riscossione delle multe e non penalizzare le imprese di noleggio”.

Pedaggi autostradali: uniformare le regole

Analoga attenzione viene dall’Associazione richiesta per i pedaggi autostradali non pagati, per i quali ANIASA propone di estendere il principio di responsabilità dell'effettivo utilizzatore del veicolo, evitando che l'onere ricada automaticamente sulle società di autonoleggio. Anche in questo caso, il regolamento attuativo dovrebbe prevedere procedure analoghe a quelle stabilite per le infrazioni al Codice della Strada, con tempi certi per la comunicazione dei mancati pagamenti.

Il noleggio, infrastruttura strategica per il turismo italiano

Nel corso dell'audizione Benincasa ha inoltre richiamato il peso economico e sociale del comparto, che gestisce una flotta di 1,5 milioni di veicoli, rappresenta il 32% del mercato nazionale delle immatricolazioni, acquista ogni anno 530mila veicoli per un valore di 15 miliardi di euro e genera un gettito fiscale annuo di 2,9 miliardi di euro.

Un ruolo particolarmente significativo riguarda il turismo, per il quale il noleggio costituisce un servizio essenziale di collegamento tra aeroporti, stazioni, grandi destinazioni turistiche e centri minori, contribuendo alla distribuzione dei flussi e alla valorizzazione dei territori. Ogni anno il settore registra 35 milioni di giornate di noleggio a breve termine, con importanti ricadute sull'intera filiera turistica. Secondo uno studio di The European House – Ambrosetti richiamato da ANIASA, ogni euro speso per il noleggio di un veicolo a fini turistici genera una spesa complessiva sul territorio pari a 15 volte il suo valore, a beneficio di alberghi, ristorazione, commercio e servizi locali.

“Il noleggio rappresenta un'infrastruttura essenziale per la mobilità e per la competitività turistica del Paese”, ha concluso Benincasa. “Per questo è necessario accompagnarne lo sviluppo con norme moderne, equilibrate e capaci di semplificare l'attività delle imprese, senza introdurre nuovi ostacoli burocratici”.

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