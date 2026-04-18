Operazione delle Forze dell’Ordine a Padova

Su quanto accaduto a Padova mercoledì sera è giusto che siano i fatti e le sedi competenti a fare piena chiarezza. Da una parte c’è la ricostruzione di un controllo delle forze dell’ordine degenerato in tensione, con arresti poi convalidati dall’autorità giudiziaria; dall’altra ci sono contestazioni e accuse avanzate dagli attivisti coinvolti. Proprio per questo, in una vicenda così delicata, trovo ancora più grave e inaccettabile che si arrivi ad indicare il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari come mandante di una operazione di polizia o addirittura di presunte violenze.”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, ma c’è un limite che non può essere superato: quello della delegittimazione personale e dell’attacco politico contro chi rappresenta le istituzioni - mette in chiaro il Presidente del Consiglio regionale -Andrea Ostellari è un uomo delle istituzioni, profondamente legato a Padova e al suo territorio, e chi lo conosce sa bene quale sia il suo stile: moderato, istituzionale, rispettoso, sempre fondato sul dialogo."

"Per questo, gli rivolgo la mia piena solidarietà: il confronto si esercita con serietà e responsabilità, non cercando bersagli politici costruiti ad arte.”, conclude Luca Zaia.

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