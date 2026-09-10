Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Lega-LV, Riccardo Barbisan, ha presentato l’ottava edizione di ‘Montebelluna in Rosa’, una camminata non competitiva per la promozione della prevenzione e per raccogliere fondi per la LILT. Un’attività sociale che coinvolge ogni anno migliaia di persone della zona montelliana.

‘Montebelluna in Rosa’, che si fregia del patrocinio della Regione del Veneto, è organizzata dalla Pro Loco di Montebelluna, in collaborazione con ‘Running Team Conegliano’. Si svolgerà domenica 20 settembre a Montebelluna: una giornata dedicata a movimento, prevenzione e solidarietà. Riunirà famiglie, associazioni e gruppi nel segno del messaggio ‘Fai la differenza!’.

Nelle prime sette edizioni sono stati donati alla LILT di Treviso 98.095 euro. E, quest’anno, il ricavato sarà devoluto alla LILT Provinciale di Treviso. Parte dei proventi sosterrà, attraverso il progetto condiviso con gli organizzatori e l’Ulss 2 Marca Trevigiana, l’estensione della chiamata attiva per lo screening mammografico alle donne tra i 45 e i 49 anni. Il contributo finanzierà nel 2026 e nel 2027 le attività aggiuntive necessarie ad ampliare l’offerta: sedute dedicate, organizzazione delle agende, contatto con le donne invitate e recupero degli appuntamenti non effettuati. Un sostegno concreto per rendere la diagnosi precoce più accessibile.

Il Capogruppo di Lega-LV, Riccardo Barbisan, componente della commissione consiliare Sanità, ha evidenziato “l’importanza della prevenzione, in cui la Regione del Veneto sta investendo molto. E, per fare prevenzione, è fondamentale coinvolgere le comunità, anche attraverso attività ludiche che, nel tempo, stanno diventando occasioni importanti di partecipazione e di condivisione. Sono momenti nei quali la comunità si riconosce e può riflettere su temi importanti, come quello della prevenzione e, in questo caso, della lotta al tumore al seno. Una patologia, questa, che purtroppo coinvolge tantissime donne del nostro territorio, ma rispetto alla quale possiamo limitare i danni proprio attraverso la prevenzione e l'adesione ai programmi di screening. E fare prevenzione vuol dire anche ridurre i costi sanitari. Per questo, è importante partecipare e dare lustro a queste manifestazioni, perché mettono al centro le persone, promuovono la prevenzione e rafforzano il senso di comunità. A tal proposito, ribadisco il ruolo fondamentale svolto dal volontariato, che coinvolge un veneto su cinque. E fondamentale è anche il lavoro capillare che le Proloco svolgono sul territorio.”

Per Adalberto Bordin, Sindaco di Montebelluna, “il messaggio più importante di ogni edizione di ‘Montebelluna in Rosa’ è quello di fare del bene, facendosi del bene e divertendosi tutti assieme. Come amministrazione siamo ancora una volta a fianco della LILT proprio perché crediamo fortemente nella prevenzione, nell’informazione e nella possibilità di costruire una cultura della salute sempre più diffusa. La medicina ha compiuto passi straordinari, ma la prevenzione e la diagnosi precoce restano strumenti fondamentali e iniziative come questa hanno il grande merito di ricordarcelo coinvolgendo migliaia di persone. Dopo le intense giornate del Palio e della Festa di Sport, Montebelluna torna ancora una volta a ritrovarsi e a vivere insieme la Città, questa volta unendo movimento, solidarietà e prevenzione. Un grazie particolare va ai tanti volontari che, con il loro impegno, rendono possibile ogni anno questa manifestazione, alla LILT e a tutti i partner che scelgono di sostenerla e di condividerne gli obiettivi. L’invito è quindi a partecipare numerosi domenica 20 settembre, senza distinzione di età: sarà una grande festa aperta a tutti, nella quale davvero ogni passo conta.”

Il dott. Alessandro Gava, coordinatore regionale della LILT del Veneto, ha ribadito come la prevenzione sia “uno strumento fondamentale nella battaglia contro il cancro. Pensiamo che in Veneto oltre 5 mila donne ogni anno sviluppano un tumore al seno. Significa che una donna su otto, nel corso della propria vita, può sviluppare un tumore della mammella. L'attività fisica rappresenta uno degli strumenti fondamentali della prevenzione primaria, insieme alla lotta al fumo, a una corretta alimentazione e alla riduzione del consumo di alcol. Poi c'è la prevenzione secondaria, che significa adottare quelle buone pratiche mediche che comprendono la visita senologica, anche in giovane età, e soprattutto l'adesione ai programmi di screening. Perché arrivare presto alla diagnosi significa aumentare significativamente le possibilità di guarigione, che oggi raggiungono quasi il 90% delle donne.”

Il dott. Christian Rizzetto, Direttore della Chirurgia Senologica di Ca' Foncello e Vicepresidente della LILT di Treviso, ha spiegato che “il ricavato della manifestazione rappresenterà un prezioso contributo per far fronte ai costi legati all’ampliamento della platea di donne, tra i 45 e i 49 anni, che potranno accedere allo screening mammografico, fondamentale per ridurre l’impatto chirurgico e dei trattamenti, proprio grazie alla prevenzione.”

“Siamo arrivati all’ottava edizione e l’emozione è sempre quella del primo giorno”, ha affermato Annamaria Moretto, ideatrice di Montebelluna in Rosa. “Vedere tante persone, famiglie e gruppi ritrovarsi per una causa comune è ciò che ogni anno ci dà la forza di continuare. Montebelluna in Rosa è molto più di una camminata o di una corsa: è una giornata di festa, un’occasione per stare insieme, conoscere nuove persone e sentirsi parte di una comunità, tutti accomunati dallo stesso scopo: fare del bene. Quest’anno ci saranno tante novità: il Villaggio Rosa, Pink Up, l’aperitivo benefico con DJ set. Quest’anno, insieme alla LILT, contribuiremo al progetto dell’ULSS 2 per estendere la chiamata allo screening mammografico alle donne tra i 45 e i 49 anni. Sapere che il nostro impegno può aiutare concretamente la prevenzione è motivo di grande orgoglio. Grazie di cuore ai volontari, ai partner e a tutti coloro che continuano a credere in noi. Vi aspettiamo domenica 20 settembre per vivere insieme un’altra bellissima giornata di solidarietà.”

“Abbiamo cercato di trasformare la camminata in una intera giornata da vivere assieme, coinvolgendo tutta la comunità che avrà così l’opportunità di stare assieme”, ha detto Marco Badoer, referente della Pro Loco di Montebelluna.

“Quest’anno toccheremo luoghi innovativi e molto suggestivi. Andremo a riscoprire il Mulino Caberlotto e il Mulino del Gatto”, ha rivelato Maurizio Simonetti, Presidente del Running Team di Conegliano.

“Sosteniamo convintamente questa manifestazione perché condividiamo i valori che essa incarna, in primis quelli della prevenzione e della promozione di stili di vita sani e attivi”, ha detto Sara Fusco, titolare di ‘Marsupio’ a Montebelluna.

“È con orgoglio ed entusiasmo che Novation Tech partecipa e supporta l'evento Montebelluna in Rosa, un'importante iniziativa di solidarietà che promuove la prevenzione e il benessere nella nostra comunità”, ha detto Luca Businaro, Amministratore Delegato di Novation Tech. “Non potendo essere presenti di persona a causa di impegni precedenti, vogliamo far arrivare il nostro affetto e la nostra vicinanza a tutte le persone coinvolte in questa importante manifestazione. Quest’anno l’ottava edizione volge l’occhio alla prevenzione: grazie all’impegno di partecipanti, volontari e organizzatori sono stati raggiunti risultati straordinari. Parte dei proventi sosterrà l’estensione dello screening mammografico alle donne tra i 45 e i 49 anni. Un reale supporto alle persone che ne hanno bisogno, che si concretizza grazie agli sforzi comuni di tutti. L’impegno collettivo è la testimonianza più autentica della bontà e della forza della manifestazione. Contribuire a queste iniziative che rafforzano i servizi sul nostro territorio e testimoniano il valore della collaborazione e dell'aiuto reciproco ci rende estremamente orgogliosi. Un sincero ringraziamento va a tutti coloro che rendono possibile questa grande manifestazione di solidarietà.”

Tiziano Cenedese, Presidente di CentroMarca Banca, ha sottolineato che “per CentroMarca Banca è motivo di grande orgoglio rinnovare il sostegno a Montebelluna in Rosa, appuntamento che negli anni è diventato un simbolo di partecipazione e sensibilità per l'intera comunità. Domenica 20 settembre le vie di Montebelluna si coloreranno di rosa per dare voce a un messaggio forte: la salute, la prevenzione e la vicinanza alle persone sono responsabilità che appartengono a tutti. Attraverso questa iniziativa si rinnova un impegno tangibile a favore della LILT, che ogni giorno opera per promuovere la cultura della prevenzione e accompagnare chi sta affrontando un percorso di cura. Come CMB crediamo che il benessere della comunità rappresenti un valore fondamentale e che la collaborazione tra associazioni, volontari, istituzioni e cittadini sia la chiave per generare un impatto positivo e duraturo. Questa manifestazione dimostra che una comunità unita può trasformare un gesto semplice, come camminare insieme, in un segnale di attenzione, speranza e sostegno. Un sentito ringraziamento va a quanti hanno reso possibile questo appuntamento e a tutti coloro che prenderanno parte all'evento, contribuendo a diffondere una cultura di cura e responsabilità condivisa.”

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