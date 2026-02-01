Parabob. Presidente Zaia: “Menardi campione del mondo,orgoglio di Cortina e simbolo attesa olimpica"

“Un titolo mondiale che vale doppio: per l’impresa sportiva, straordinaria, e per il messaggio che porta al Veneto e all’Italia. Flavio Menardi è Campione del Mondo di Para Bob: un atleta esemplare, un ragazzo di Cortina che con talento, disciplina e determinazione scrive una pagina storica per lo sport paralimpico. A lui vanno i complimenti più convinti miei e dell’intero Consiglio regionale del Veneto”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio Regionale Veneto, Luca Zaia, commentando la vittoria iridata di Menardi ai Mondiali di Para Bob di St. Moritz-Celerina.

“Questa medaglia – prosegue Zaia – racconta anche un’altra verità: investire in impianti significa costruire opportunità. Il rinnovato Cortina Sliding Centre ha permesso agli atleti di casa nostra di allenarsi, crescere, lavorare con continuità, senza dover cercare sempre altrove condizioni e piste per prepararsi. E Menardi ne è la dimostrazione più luminosa: preparazione, chilometri sul ghiaccio, cura dei dettagli. Risultato: il tetto del mondo”.

“È un grande successo – aggiunge – perché dimostra che questo impianto può fare solo bene al movimento: non è un’opera ‘fine a se stessa’, ma una leva concreta per lo sport, per la filiera tecnica, per i giovani che si affacciano alle discipline dello sliding e per l’intero sistema che ruota attorno a bob, skeleton e slittino. È già un’eredità, ancora prima dei Giochi”.

“Menardi oggi è un simbolo: di Cortina, del Veneto e dell’Italia che sa unire eccellenza sportiva, inclusione e capacità di realizzare ciò che serve davvero. A pochissimi giorni dall’appuntamento olimpico, questa vittoria è una gioia per tutti noi e un’iniezione di fiducia: la strada è quella giusta”.

“L’impresa mondiale di Flavio Menardi è anche un richiamo che non possiamo ignorare: il parabob merita un pieno riconoscimento nel panorama dei grandi eventi internazionali. È tempo che questa disciplina faccia il salto definitivo ed entri stabilmente nel programma paralimpico. È una richiesta che ho avanzato anche formalmente già qualche anno fa al Comitato Paralimpico: oggi, alla luce dei risultati e della crescita del movimento, quella richiesta è ancora più attuale. Il parabob dev’essere disciplina olimpica”, conclude Luca Zaia, con questo appello.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO