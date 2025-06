Pareri su disciplina dei condhotel e del trasporto pubblico locale

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole a maggioranza, senza voti contrari, sui progetti di legge di iniziativa dell’esecutivo regionale n. 249, il cui testo è stato unificato al pdl n. 227, a prima firma del consigliere di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo, in materia di condhotel, e n. 237 di modifica e integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 'Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale'; i disegni di legge in questione possono così essere restituiti rispettivamente alle commissioni Sesta e Seconda per la prosecuzione dell’iter istruttorio. Approvata a maggioranza, senza voti contrari, inoltre, la proposta di legge statale n. 53 che prevede una revisione del decreto del Presidente della Repubblica 1’ dicembre 1949, n. 1142 'Approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano' volta all’inserimento di una identificazione catastale dei beni culturali vincolati da cui discenderebbe una gestione più agevole di questa sottocategoria di beni, in particolare qualora posseduti da privati. La Pdls può così essere iscritta all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea legislativa: relatore per l’Aula, il primo firmatario, il presidente Sandonà, correlatore, la vicepresidente Luisetto. La Commissione, infine, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, anche la proposta di legge statale n. 50, di iniziativa dei consiglieri di Forza Italia Alberto Bozza ed Elisa Venturini, di modifica della legge n. 212/1956 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”; la proposta, in sintesi, mira a eliminare l’obbligo, attualmente a carico dei comuni, di allestire i tabelloni elettorali e a introdurre un regime facoltativo in base al quale il comune può prevedere di garantire la propaganda elettorale continuando a installare i tabelloni o, in alternativa, mettendo a disposizione i propri canali istituzionali. Relatore per l’Aula, il consigliere Bozza, correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani.

