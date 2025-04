Parte la quarta edizione del progetto “Un sorriso per i bambini”

Al via la quarta edizione di Un sorriso per i bambini, promosso dal Consorzio Industriale del Lazio in collaborazione con Lidl Italia, catena di supermercati presente in tutta la Penisola. Anche quest’anno sono in distribuzione le uova di Pasqua a tutti i bambini ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali delle province di Frosinone, Rieti e Latina.

​«Anche quest’anno torna il progetto “Un sorriso per i bambini”, un’iniziativa che il Consorzio Industriale del Lazio porta avanti con orgoglio in collaborazione con Lidl Italia – ha affermato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio prof. Raffaele Trequattrini - Anche quest’anno, ci impegniamo a distribuire uova di Pasqua ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali delle province di Latina, Rieti e Frosinone, con l’obiettivo di regalare loro un momento di gioia durante il periodo pasquale. Questo progetto si inserisce nel più ampio programma “Consorzio Responsabile”, attraverso il quale abbiamo costituito un team dedicato allo sviluppo di iniziative di responsabilità sociale sul territorio. Crediamo fermamente che il ruolo del Consorzio non si limiti allo sviluppo industriale e alla crescita economica del territorio, ma comprenda anche un impegno concreto e costante verso il benessere delle nostre comunità. Siamo convinti che un’area industriale sostenibile debba integrarsi armonicamente con il contesto sociale in cui opera, contribuendo non solo alla creazione di opportunità lavorative, ma anche al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Per questo, attraverso il progetto “Consorzio Responsabile”, ci impegniamo a promuovere iniziative di solidarietà, inclusione e sostegno alle fasce più fragili della popolazione, con l’obiettivo di costruire un legame sempre più forte tra il mondo produttivo e il tessuto sociale del nostro territorio. Desidero esprimere un forte ringraziamento a Lidl Italia per il continuo supporto e la generosità dimostrata nel corso di questi anni. La loro collaborazione è fondamentale per il successo di questa iniziativa e per portare un sorriso ai bambini che affrontano momenti difficili.​ Il nostro impegno è volto a rendere la degenza ospedaliera dei più piccoli il meno gravosa possibile, offrendo loro e alle loro famiglie un segno tangibile di vicinanza e solidarietà. Continueremo a lavorare in questa direzione, consapevoli dell’importanza di tali gesti nel tessuto sociale del nostro territorio».

