Pasquale Fierro lancia il bestseller “Uomini Invisibili”, un libro sulla violenza psicologica

Quando si parla di relazioni tormentate, spesso si ignora che fenomeni di violenza psicologica si incontrano anche in uomini che vivono nel silenzio più assoluto, nella vergogna e nella paura di non essere creduti. La buona notizia, tuttavia, è che esistono strumenti concreti per riconoscere questi segnali, chiedere aiuto e ricostruire la propria dignità personale e professionale.

Per tutti coloro che desiderano uscire dall’ombra ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Pasquale Fierro “UOMINI INVISIBILI. Storie vere di violenze negate e del coraggio di chiedere aiuto” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore propone un metodo pratico e strutturato per chiedere aiuto attraverso un processo di consapevolezza interiore.

“Il mio libro parla di una realtà poco raccontata: la violenza psicologica nei confronti degli uomini” afferma Pasquale Fierro, autore del libro. “Racconta storie, emozioni e dinamiche di molti che vivono in silenzio, senza essere creduti o ascoltati”.

Come precisa lo stesso autore, l’idea di scrivere questo testo nasce dal bisogno di dar voce a tutti coloro che spesso rimangono nell’ombra. Motivo per il quale, per Fierro, la scrittura non è solo un modo per raccontare qualcosa, ma anche per trasmettere il dolore che tanti uomini provano ogni giorno.

“Questo manoscritto non punta il dito contro qualcuno, ma cerca di far riflettere, comprendere e aprire uno sguardo più ampio su una sofferenza reale e presente” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Scrivere significa trasformare esperienze e fragilità in qualcosa che possa aiutare chi si sente solo a non sentirsi più invisibile”.

“Per me era importante affidare questo progetto a chi potesse comprenderne il valore umano, oltre che editoriale. Ho scelto di affidarmi a Bruno Editore perché ho percepito fin da subito una visione chiara e concreta: quella di non pubblicare solo libri, ma messaggi” conclude l’autore. “Mi ha colpito il modo di Giacomo Bruno di valorizzare contenuti che possono davvero aiutare le persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4eNu6nw

Pasquale Fierro è scrittore, poeta, militare dell’Esercito e studente di Psicologia. Nato a Nocera Inferiore nel 1986, è il secondogenito di tre fratelli. Nelle sue opere affronta con profondità le fragilità umane e le dinamiche sociali spesso ignorate, dando voce a realtà invisibili. Con il suo libro porta alla luce una verità scomoda ma necessaria: il dolore silenzioso di chi non viene ascoltato.

Giacomo Bruno, nato a Roma nel 1977, ingegnere elettronico, è stato definito dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, nove anni prima di Amazon e degli altri editori. È autore di 37 bestseller sulla crescita personale ed editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 di italiani. È considerato un esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con un click. È seguito da TV, telegiornali e stampa nazionale. Aiuta imprenditori e professionisti a costruire il proprio personal brand per aumentare autorevolezza, visibilità e fatturato scrivendo un libro con la propria storia professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore.