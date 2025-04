Patrizi Watches debutta con “Palatino”: l’orologio che porta la storia di Roma al polso

Un diver contemporaneo con numeri romani ad indicare i giorni della settimana, un nome che omaggia la storia millenaria di Roma e la visione di un collezionista deciso a colmare un vuoto sul mercato. Nasce così Patrizi Watches, il nuovo brand italiano fondato da Alessandro Patrizi, appassionato di orologeria e profondo conoscitore delle sue dinamiche. Con il modello “Palatino”, Patrizi presenta al pubblico un inedito segnatempo che unisce design classico, affidabilità tecnica e un richiamo fortemente identitario al Colle Palatino, primo nucleo storico della Città Eterna. Un ponte ideale tra il passato glorioso di Roma e l’orologeria contemporanea: Palatino è il simbolo di un’eleganza che affonda le radici nella storia e si apre all’innovazione.

Radici romane e un’idea unica

Dietro la genesi di Patrizi Watches c’è un’intuizione semplice ma rivoluzionaria: realizzare un diver day-date con numeri romani, formato inedito per una tipologia di orologi normalmente caratterizzati da linee sportive e indicatori standard. Patrizi, collezionista da decenni, ha notato l’assenza sul mercato di un modello che fondesse l’estetica dell’antica Roma con funzionalità contemporanee.

Il risultato è Palatino: il primo day-date al mondo con un datario che utilizza numeri romani da I a VII per indicare i giorni della settimana, combinando tradizione, ingegno e design. Il datario unico nel suo genere rende Palatino un prodotto di fascino e utilizzo internazionale. Questo speciale movimento, dotato di ghiera interna girevole con numerazione romana, progettata esclusivamente per Patrizi Watches, rende ogni esemplare un pezzo davvero unico. Un omaggio autentico anche nel nome: “Palatino” richiama il colle che fu culla della città, e si lega al cognome Patrizi, evocativo della Roma nobile e imperiale.

Palatino: design d’eccellenza e anima collezionistica

Palatino si propone come un diver da 20 ATM di impermeabilità, con movimento automatico Seiko NH36, noto a livello internazionale per precisione, affidabilità e robustezza. Realizzato in acciaio 316L e dotato di vetro zaffiro antigraffio, abbina la solidità di un orologio sportivo ai codici estetici della classicità. Tra i suoi tratti distintivi spicca la possibilità di intercambiare tre diversi quadranti (inclusi nell’acquisto), offrendo così stili differenti su un unico movimento. Una scelta che potenzia la versatilità d’uso, mantenendo però un’identità estetica coerente. Realizzato in quantità limitate, Palatino è pensato per chi desidera distinguersi con un segnatempo che non passa inosservato: un oggetto da collezione, ma anche un compagno quotidiano.

Una missione d’eccellenza

Con questo primo modello, Patrizi Watches entra ufficialmente nel panorama dell’orologeria indipendente italiana, con l’obiettivo di costruire una nicchia solida e riconoscibile. Il brand punta su alta qualità costruttiva, fascino storico e prezzo competitivo, con l’ambizione di conquistare gli appassionati di tutto il mondo.

“Vogliamo portare al polso un frammento di storia, la grandezza di Roma e l’innovazione del Made in Italy. Con Palatino, crediamo di aver creato un pezzo che parli sia ai collezionisti sia a chi cerca qualcosa di unico per l’uso quotidiano”,

sottolinea Alessandro Patrizi, fondatore del brand.

La collezione Patrizi Watches è visibile sul sito ufficiale dove è disponibile anche un video di presentazione dedicato a Palatino. Per aggiornamenti, curiosità e anticipazioni, è possibile seguire il brand anche sui canali social ufficiali.

