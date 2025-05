"Percorso Giovani": Carmelo Frascati parla ai ragazzi che vogliono costruire il proprio futuro

Un libro pensato per chi, conclusa la scuola superiore, si trova davanti a una scelta importante: Università o Lavoro?

Una guida concreta per i giovani che vogliono orientarsi con consapevolezza, senza perdersi in modelli imposti, ma costruendo passo dopo passo un percorso autentico, personale, realizzabile.

Carmelo Frascati , laureato in Economia e Commercio con specialistica in Management e Innovazione (LM77), lancia un nuovo sguardo sulla scuola italiana attraverso il suo primo libro:

“PERCORSO GIOVANI – Dai banchi di scuola all’impresa in 7 passi concreti ”, un testo che unisce esperienza diretta e visione educativa, per formare cittadini del domani partendo dalla realtà e dalle competenze.

Roma 21.05.2025 –"Non puoi preparare l’uomo del futuro con gli strumenti del passato"

Con questa frase-manifesto, Frascati apre un libro che mescola autobiografia, analisi critica e proposta formativa.

Nel volume, l’autore – imprenditore e formatore – racconta il proprio percorso, dagli inizi in un contesto popolare fino alla costruzione della sua attività. Ma al centro del libro non c’è solo la sua storia, bensì un’idea chiara: ripensare l’educazione come leva per la crescita individuale e collettiva.

“La scuola, oggi, ha il compito più difficile: preparare ragazzi che vivranno in un mondo che ancora non esiste. Serve coraggio, serve visione, serve concretezza” – afferma l’autore.

“Percorso Giovani” affronta con tono diretto – ma sempre propositivo – temi chiave della scuola italiana: l’uso intelligente delle tecnologie, l’importanza dell’orientamento, il rischio di misurare il valore di uno studente solo attraverso voti e medie. Frascati propone un’alternativa fondata su esperienze reali e modelli testati nel mondo del lavoro, rendendo il libro una risorsa utile non solo per i giovani, ma anche per chi li accompagna nel loro percorso.

Il volume si rivolge infatti a studenti, insegnanti, genitori, educatori, e a tutti coloro che vogliono costruire o ricostruirsi, partendo da zero, con metodo e visione.

Disponibile in formato cartaceo ed ebook su carmelofrascati.it, Percorso Giovani è un invito concreto a superare i vecchi schemi e iniziare a costruire il proprio futuro in modo consapevole, libero e pratico.

