Politecnico, Piacenza allarga gli orizzonti con un Polo sempre più internazionale

Il Polo Territoriale di Piacenza del Politecnico di Milano ha tra i suoi punti di forza l’internazionalizzazione, nell’ambito di una generale strategia dell’Ateneo che si basa da un lato su forti alleanze con università e imprese all’estero, e dall’altro sull’attrazione di studenti, dottorandi e professori provenienti da paesi stranieri strategici.

Nel Polo di Piacenza la maggior parte dei corsi sono erogati totalmente in lingua inglese: il corso di laurea in Progettazione dell’Architettura che, accanto al percorso in italiano, prevede un percorso parallelo in lingua inglese; i corsi di laurea magistrale in Sustainable Architecture and Landscape Design, in Energy Engineering (piano di studio “Renewables and Environmental Sustainability - Res”), in Mechanical Engineerign (piano di studio Mechatronics for Manufacturing) e in Landscape Architecture – Land Landscape Heritage (novità dell’a.a. 2025/2026 con l’attivazione a Piac enza del primo anno di corso).

Nelle aule studenti da tutto il mondo

Questa offerta di percorsi in lingua inglese è particolarmente attrattiva per gli studenti stranieri, la cui percentuale nel Polo è costantemente in aumento. Gli ultimissimi dati disponibili vedono infatti nel Campus di Piacenza la presenza di più di 600 studenti internazionali.

Gli studenti stranieri che frequentano il Polo di Piacenza del Politecnico di Milano rappresentano circa il 57% del totale degli studenti che ogni giorno studiano nei due Campus piacentini. Circa 360 provengono dall’Asia (in particolare Cina, Iran, India, Libano e Kazakistan), 130 arrivano dall’Europa - Paesi non comunitari (per lo più dalla Turchia e dalla Russia), una cinquantina provengono dall’America (in particolare dalla Colombia), una quarantina giungono dall’Africa (soprattutto dall’Egitto) e altrettanti vengono dall’Europa – Paesi comunitari (in particolare dalla Romania).

L’ufficio dedicato

Il Welcome Office del Polo Territoriale di Piacenza, guidato dalla Sig.ra Alessandra Ciprandi, accoglie da anni gli studenti internazionali al loro arrivo, offrendo un supporto mirato per agevolarne l’integrazione accademica e personale.

«Piacenza ha compreso il privilegio di ospitare studenti internazionali che con le loro differenti culture, rappresentano una ricchezza e contribuiscono a farne una città universitaria» evidenzia la Sig.ra Ciprandi.

A partire dallo scorso anno, l’ufficio si è arricchito della collaborazione di Andrea Gregori, che contribuirà ad accompagnare i nuovi immatricolati nelle prime fasi del loro percorso universitario.

Welcome day

Lo scorso 18 ottobre si è celebrato il consueto appuntamento di benvenuto per gli studenti dell’a.a. 2025/2026: il gruppo, dopo il ritrovo al Campus di via Scalabrini 76, ha preso parte a una visita guidata tra i luoghi più importanti della città, accompagnato dal Prof. Stefano Stabilini, che ha mostrato agli studenti le opere dei più celebri architetti piacentini.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, la foto di rito e la consegna di un regalo di benvenuto: la matita Perpetua del merchandising ufficiale del Politecnico di Milano. Con 1.120 km di scrittura sostenibile, la matita Perpetua combina grafite riciclata e gomma alimentare colorata in un design innovativo e responsabile, coniugando tecnologia e rispetto per l’ambiente.