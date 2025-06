Premio Mattei, proclamati i vincitori

Sono stati proclamati questa mattina tutti i vincitori dell’ottava edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei. Nel corso della cerimonia, organizzata presso la sala consiliare del Comune di Coreno Ausonio, sono stati consegnati i riconoscimenti alle migliori tesi di laurea e alla scuola media vincitrici dei singoli circuiti di gara.

Il Premio Pino e Amilcare Mattei è stato istituito nel 2014 dall’ex Cosilam (oggi Consorzio Industriale del Lazio) in memoria dei due imprenditori del marmo che furono uccisi nelle loro cave di Coreno Ausonio.

Per il circuito delle lauree triennali è risultato vincitore Francesco Mattacola di Frosinone con la tesi in “I processi innovativi e sostenibili nelle Hidden Champion: il caso Mapei Spa”.

Per il circuito delle lauree magistrali ha trionfato Ludovica Trotta di Mignano Monte Lungo con la tesi in “Studio di fattibilità tecnica-economica-ambientale di un impianto di produzione di ammoniaca e area verde”.

Infine, per il circuito “Premio al racconto” dedicato alle scuole medie ha trionfato la classe seconda della scuola di Coreno Ausonio con il progetto Tg scolastico sulla sostenibilità.

«Anche quest’anno abbiamo registrato una straordinaria partecipazione al premio, con tesi di laurea che si sono distinte per originalità e profondità – ha dichiarato il Commissario del Consorzio Industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini – L’ottava edizione del Premio Pino e Amilcare Mattei, dedicata al tema della sostenibilità, conferma il valore di questo progetto che rende omaggio a due figure centrali del nostro distretto industriale. La scelta di premiare le migliori tesi universitarie nasce proprio dal legame profondo che Pino e Amilcare Mattei avevano con i giovani e con il mondo della formazione: le loro aziende sono sempre state luoghi di accoglienza e di crescita per tanti studenti. Le tesi pervenute quest’anno hanno dimostrato una notevole capacità di visione, affrontando in modo concreto e innovativo le grandi sfide dello sviluppo sostenibile. È un segnale forte che ci arriva da una nuova generazione di studiosi, consapevole dell’importanza di coniugare crescita economica, tutela ambientale e responsabilità sociale. Altrettanto entusiasmante è stata la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie, che con i loro elaborati hanno mostrato una sorprendente sensibilità verso i temi ambientali e una straordinaria capacità di immaginare un futuro più verde e consapevole. È fondamentale educare alla sostenibilità sin dai primi anni del percorso formativo. Ai vincitori, e a tutti i partecipanti, rivolgo i miei complimenti: con il loro lavoro non solo onorano la memoria di due grandi imprenditori, ma contribuiscono anche a immaginare un futuro più sostenibile per il nostro territorio e per l’intero sistema produttivo».

Il Premio Pino e Amilcare Mattei è realizzato dal Consorzio Industriale del Lazio in collaborazione con Comune di Coreno Ausonio, Comune di Castelforte, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Unindustria, Cooperativa Cavatori Coreno, Banca di Credito Cooperativo di Roma, Gruppo Ecoliri, Gruppo Autoeuropa, Gpr Marmi e MarmiZola.

