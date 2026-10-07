Premio Pino e Amilcare Mattei, presentata la decima edizione

Valorizzare il merito, sostenere i giovani e promuovere una riflessione sui temi che stanno trasformando il mondo del lavoro e la società. Con questi obiettivi il Consorzio Industriale del Lazio ha presentato questa mattina, presso l’Aula consiliare del Comune di Coreno Ausonio, la decima edizione del “Premio Pino e Amilcare Mattei”, iniziativa nata per ricordare i due imprenditori tragicamente scomparsi il 7 novembre 2014.

Il nuovo bando conferma e amplia la vocazione del Premio, rivolto sia ai giovani laureati dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale sia agli studenti delle scuole secondarie di secondo e primo grado.

Il Premio al Merito è riservato ai laureati dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale che abbiano conseguito il titolo negli anni accademici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Sono previste due categorie, per laurea magistrale e laurea triennale, con le tesi chiamate ad affrontare il tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Accanto a questo percorso, il Premio speciale al racconto introduce due circuiti dedicati alle scuole. Gli studenti delle scuole superiori saranno chiamati a confrontarsi con il tema dell’Intelligenza Artificiale e del suo impatto sul futuro, con particolare attenzione alla dimensione lavorativa e personale. Per gli studenti delle scuole medie, invece, il tema individuato è quello dell’inclusione.

«Il Premio Pino e Amilcare Mattei rappresenta per il Consorzio Industriale del Lazio un appuntamento al quale teniamo particolarmente, perché unisce memoria, merito e attenzione al futuro – ha affermato il Commissario Straordinario prof. Raffaele Trequattrini. Ricordare Pino e Amilcare Mattei significa anche continuare a parlare di impresa, di territorio e di giovani, offrendo alle nuove generazioni uno spazio nel quale poter esprimere competenze, creatività e capacità di leggere i cambiamenti che attraversano la nostra società. Con questa decima edizione abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il legame con il mondo della scuola e dell’università, introducendo temi come la sostenibilità e l’Intelligenza Artificiale, che saranno sempre più centrali nel futuro delle nostre comunità e del sistema produttivo. Crediamo sia importante che un ente come il Consorzio possa contribuire a creare occasioni di confronto e di crescita, valorizzando il talento e favorendo una cultura dell’innovazione e della responsabilità. Il nostro obiettivo è fare in modo che questo Premio continui a crescere e a rappresentare, anno dopo anno, un ponte tra il territorio, il mondo della formazione e quello del lavoro».

«Il Comune di Coreno Ausonio è al fianco del Premio Pino e Amilcare Mattei sin dalla sua prima edizione – ha aggiunto il Sindaco di Coreno Ausonio Simone Costanzo. In questi anni abbiamo accompagnato un’iniziativa che ha saputo crescere, consolidarsi e diventare un appuntamento importante per il nostro territorio, mantenendo sempre vivo il ricordo di Pino e Amilcare e trasformandolo in un’occasione concreta di attenzione verso i giovani. Arrivare oggi alla decima edizione è un traguardo significativo, che ci rende particolarmente orgogliosi anche per il ruolo che Coreno ha avuto e continua ad avere all’interno di questo percorso. Il Premio è riuscito a guardare avanti senza perdere il legame con le proprie radici, mettendo al centro il merito, la formazione e la capacità dei giovani di confrontarsi con i grandi cambiamenti del nostro tempo. Questa nuova edizione, con l’attenzione alla sostenibilità, all’Intelligenza Artificiale e all’inclusione, conferma proprio questa capacità di guardare al futuro. Per Coreno essere ancora una volta partner del Premio significa rinnovare un impegno che sentiamo profondamente nostro e contribuire a un progetto che unisce memoria, territorio e nuove generazioni».

Il Premio Pino e Amilcare Mattei è realizzato in partnership con: Comune di Coreno Ausonio, Comune di Castelforte, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Unindustria, Ecoliri, Autoeuropa, Marmi Zola, Gpr Marmi e Cooperativa Cavatori Coreno.

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