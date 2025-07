Presentata a palazzo Ferro Fini la tradizionale Sagra del Pesce di Chioggia

Il consigliere regionale Marco Dolfin (Lega-LV), Capo Dipartimento Pesca per il partito in Veneto, e il Presidente del Consiglio Veneto Roberto Ciambetti hanno presentato oggi a Venezia, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, la tradizionale Sagra del pesce che si terrà a Chioggia da venerdì 11 a domenica 20 luglio.“La Sagra del Pesce non è una festa locale - ha sottolineato il Presidente Roberto Ciambetti nell’introdurre la conferenza stampa - ma è importante per tutti i veneti perché celebra il rapporto unico tra uomo e mare, non solo tra la flotta di pescherecci e quanti lavorano direttamente o indirettamente nella pesca, ma tra l’intera cittadinanza e l’ambiente marino. Chioggia è orgogliosamente uno dei principali porti della pesca in Italia, tra i più importanti mercati di pesce nel Mediterraneo, e questo si traduce nel valore economico di un comparto ancora fiorente, nonostante le difficoltà, e in un valore culturale e gastronomico di qualità”. “Nata nel 1938 - ha ricordato il consigliere Marco Dolfin - la sagra rappresenta uno degli eventi folkloristico-gastronomici più attesi. Sarà un’edizione ricca di tradizione, gusto e cultura locale. L’iniziativa è una delle più longeve e sentite del Veneto e si conferma ancora una volta evento simbolo della marineria e della gastronomia chioggiotta. La Sagra del Pesce non è solo una festa popolare: è la celebrazione del lavoro dei nostri pescatori, delle nostre cooperative, della cucina autentica e della socialità che caratterizza Chioggia. Portare anche quest’anno in Consiglio regionale la sua presentazione è un segno di rispetto e riconoscimento verso una comunità che vive il mare ogni giorno e ne fa cultura, economia e tradizione. La Sagra del Pesce è l’espressione autentica del nostro territorio. Per dieci serate, nella splendida cornice del centro storico di Chioggia, la città si trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto. Gli stand gastronomici, gestiti dalle associazioni e cooperative locali, offriranno i piatti tipici della tradizione: dal fritto misto con polenta alle seppie in umido, dalle bibarasse in cassopipa al classico “saor”, senza dimenticare le grigliate di pesce fresco. Ma non solo cucina. Ogni sera, alle ore 21.30 in Corso del Popolo, spazio anche allo spettacolo gratuito con musica, teatro e animazione per tutte le età, a testimonianza del valore sociale e culturale della manifestazione. Chioggia è un punto di riferimento per la pesca e per tutto il comparto ittico regionale e continueremo a lavorare per difendere i nostri operatori, sostenere il settore e valorizzare eventi come questo, che raccontano chi siamo. I principali stand gastronomici saranno allestiti in Campo Duomo (Coop. Soc. Impronta), davanti a Banca Intesa (ASI CIAO), davanti al Municipio (Coop. L’Onda), in piazza Granaio (Teatro & Musica) e in zona Vigo (Cooperativa Sciabica). La Sagra del Pesce è l’espressione autentica del nostro territorio. Vi aspettiamo a Chioggia: perché qui il mare si gusta, si vive e si ama. ;"La Sagra del Pesce di Chioggia che prenderà il via alle 18 dell'11 luglio - ha ricordato l'avvocato Riccardo Griguolo, assessore agli eventi del Comune di Chioggia - rappresenta da 86 anni un simbolo della nostra identità e della nostra cultura gastronomica che il territorio tramanda da generazioni con rinnovato impegno verso la qualità, la sostenibilità e la valorizzazione dei prodotti locali, e per tali motivi possiamo annunciare che abbiamo iniziato l'iter di riconoscimento della Sagra del Pesce come evento storico della Regione del Veneto. Quest'anno, con un villaggio del gusto formato da sei stand, una cicchetteria e la grande novità del concorso "El Bocon Pi Bòn" in collaborazione con Slow Food, vogliamo valorizzare ancora di più la qualità dei prodotti locali e la tradizione della nostra cucina. La Sagra è un'occasione di promozione turistica, ma anche un momento di comunità e racconto del territorio, che Chioggia vive con orgoglio e con uno sguardo sempre più aperto all'eccellenza". La Sagra è un’occasione di promozione turistica, ma anche un momento di comunità e racconto del territorio, che Chioggia vive con orgoglio e con uno sguardo sempre più aperto all’eccellenza”. “Si tratta di dieci giorni importantissimi - ha sottolineato il sindaco di Chioggia Mauro Armelao tramite una nota scritta - che attraggono tanti turisti e visitatori nella nostra città per assaporare l'ottimo cibo proposto dai sei stand e dalla Cicchetteria dei Fasolari nel pieno centro storico di Chioggia. Si continua con questa che ormai è una tradizione. Un ringraziamento va a tutta la macchina organizzativa perché l’obiettivo è quello di eguagliare i numeri delle ultime edizioni, frequentate da oltre 150mila visitatori”. DI seguito sono intervenuti Galdino Zara, rappresentante dell’associazione Slow Food Riviera del Brenta e Chioggia, che ha presentato nel dettaglio il concorso “El Bocon Pi Bòn”, Giordano Fornaro, per la Pro Loco di Chioggia, che ha ricordato lo sforzo organizzativo e logistico legato alla realizzazione della Sagra del Pesce, con particolare riferimento alle questioni legate all’accesso agli stand e alla sicurezza, Roberto Marchiori per la Banca di Credito Cooperativo BCC Veneta, che ha sottolineato l’importanza e il valore del partenariato da parte dell’istituto di credito nei confronti della manifestazione, e Gianni Moretto, per le attività produttive del territorio, che ha ricordato e ringraziato i rappresentanti istituzionali che supportano la manifestazione, e in particolare la Pro Loco e i tanti volontari che consentono di realizzare un evento di così vasta portata.

