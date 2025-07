Presentata Associazione Nazionale Polizia di Stato di Rovigo

Il consigliere regionale Laura Cestari (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, le attività svolte dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato ANPS di Rovigo, i cui volontari “sono un punto di riferimento per le nostre comunità, un esempio del dono più grande che si possa fare, quello del proprio tempo, della propria disponibilità, della propria passione. Il volontariato rappresenta tutto questo, e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Rovigo rappresenta un perfetto esempio dell’altruismo incarnato dal mondo del Terzo settore. La nostra Costituzione ci dice che la Repubblica è fondata sul lavoro, ma io dico anche sul volontariato, che compie un grande lavoro sul territorio. Per questo, è motivo di soddisfazione, per me, dare oggi l’opportunità a questa associazione, così attiva sul nostro territorio rodigino, di presentare le attività e i progetti futuri”.

“Il Gruppo O.D.V. – Protezione civile dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Rovigo – ha spiegato Cestari - è nato nel 2019 e in questi sei anni è cresciuto e si è sempre reso disponibile ad operare come supporto alla sicurezza, alla prevenzione, a fianco delle attività promosse dagli enti pubblici. Interventi preziosi, a partire dalla consegna porta a porta di farmaci durante l’emergenza Covid, o dai servizi di sicurezza in occasione di eventi sportivi, culturali, istituzionali e commemorativi”.

“Il lavoro dell’associazione è tanto più prezioso perché nasce in appoggio alle Forze dell’ordine – ha evidenziato Laura Cestari - Un supporto prezioso che riconosce il fondamentale lavoro svolto dagli agenti della Polizia di Stato, anche perché contribuisce ad avvicinare le Forze dell’ordine alla gente. In ogni manifestazione, ad ogni evento, siamo ormai abituati a vedere questi volti e queste divise familiari e rassicuranti, veri punti di riferimento per le nostre comunità”.

L'assessore alla Polizia locale del Comune di Rovigo, Michele Aretusini, dopo aver “ringraziato tutti i nostri volontari”, ha ricordato “la convenzione stipulata dall’amministrazione comunale con l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, grazie alla quale verrà garantito un presidio di sicurezza davanti alle scuole, nei parchi e lungo le piste ciclabili cittadine. I volontari sono presenti nel territorio, in stretto collegamento con le Forze dell’ordine. Perché, per noi, la sicurezza è prioritaria e fa parte del mandato che i cittadini ci hanno affidato”.

Ivano Spigolon, presidente del Gruppo ODV di volontariato, ha ricordato che “siamo partiti nel 2019 e subito ci siamo trovati in pieno periodo Covid, impegnati a consegnare le mascherine casa per casa, alle persone anziane, che avevano bisogno anche di scambiare qualche parola. In seguito, abbiamo presidiato i punti di vaccinazione, rimboccandoci le maniche in molteplici mansioni. Dal 2021 al 2024, abbiamo garantito servizi di diversa natura: scorta ai treni, supporto durante gare ciclistiche e manifestazioni varie, in occasione delle domeniche ecologiche, senza dimenticare i controlli svolti per regolare il flusso di migranti presso la Questura di Rovigo. Mi piace ricordare che il 6 gennaio 2025, giorno dell’Epifania, abbiamo consegnato doni ai bambini ospitati presso la Pediatria dell’ospedale di Rovigo: abbiamo vissuto un momento davvero emozionante nel constatare la grande felicità esternata dai piccoli ospiti. Nel 2024, il gruppo ha fatto un salto di qualità, formando i nostri volontari con la frequentazione dei corsi ASA - Addetto alla Segnalazione Aggiuntiva – necessari per supportare le gare ciclistiche, dei corsi di Primo soccorso e di antiincendio: vogliamo portare la nostra squadra ad un livello di eccellenza, perché abbiamo un nome da difendere con fierezza ed orgoglio”.

“Ricordo che dal 2019 abbiamo svolto 1492 servizi, coinvolgendo 3271 operatori, per un monte di ore- lavoro pari a 13084. Siamo una trentina di volontari. Auspico che in futuro i nostri servizi possano estendersi anche ad altri Comuni”, ha aggiunto Spigolon.

Mirco Sangregorio, segretario generale Gruppo ODV, ha sottolineato che “i nostri volontari sono persone con esperienze peculiari ed è stata proprio la diversità esistente tra noi che ha formato un gruppo forte e compatto”.

Stefano Spigolon, servizio trasmissioni Gruppo ODV, ha detto che “addestreremo i nostri volontari anche all’uso dei defibrillatori per poter disporre di operatori adeguatamente formati, in possesso di specifiche caratteristiche, in grado quindi di essere di supporto a 360 gradi alla nostra comunità. E siamo aperti a tutti coloro che vorranno darci una mano, offrendo il proprio tempo”.

Flavio Ambroglini, servizio relazioni esterne Gruppo ODV, ha rimarcato che “noi siamo occhi e mani esperti a supporto della Polizia di Stato, sempre vicini alla gente. Rappresentiamo una comunità di cittadini. Svolgiamo servizi per la gente e con la gente e garantiamo la presenza sul territorio”.

