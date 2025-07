Presentata in Consiglio Veneto la rivista “Lavialibera”

La vicepresidente del Consiglio Veneto Francesca Zottis (Partito Democratico) e il presidente della Quarta commissione consiliare, competente in materia di legalità, Andrea Zanoni (Alleanza Verdi Sinistra), hanno ospitato oggi a palazzo Ferro Fini, sede dell’assemblea legislativa regionale, l'associazione Libera per la presentazione della rivista ‘Lavialibera’ che ha dedicato il suo ultimo numero al tema “Giochi insostenibili - Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: tutte le promesse tradite”.

“È un ringraziamento sentito quello che indirizziamo a Libera - ha sottolineato la vicepresidente Zottis - per quanto esprime nelle pagine della sua rivista: l’auspicio è che diventino patrimonio pubblico perché si tratta di un momento di informazione, di formazione, di divulgazione e di coinvolgimento: sono queste le parole d’ordine attraverso le quali condurremo il futuro delle Olimpiadi di Milano-Cortina che possono essere non solo una vetrina, ma anche un momento di crescita collettiva dal punto di vista territoriale e umano, ovvero delle relazioni che si possono creare, come diceva don Ciotti, tra i popoli anche attraverso lo sport; tutto questo diventa possibile se siamo particolarmente attenti alla dimensione del controllo e del monitoraggio e se le popolazioni si sentiranno parte di questo processo che dovrebbe guardare al futuro e non solo a ciò che accadrà il prossimo anno”.

“Si tratta di tema di estrema attualità - ha evidenziato il presidente della Quarta commissione Zanoni - e l’inchiesta pubblicata su Vialibera è non solo meritevole di attenzione, ma va conosciuta dai cittadini, tenuto conto della mole ingente di investimenti pubblici destinati alla realizzazione delle Olimpiadi, aspetto questo che può destare preoccupazione a fronte della potenziale contiguità con le organizzazioni mafiose che questo fenomeno può attrarre. La Quarta commissione approfondirà questi dati nell’ambito delle proprie competenze e a questo proposito abbiamo ricevuto dal Prefetto di Belluno Antonello Roccoberton la disponibilità a essere sentito su questi temi”.

Presenti all’illustrazione del contenuto della rivista anche i consiglieri regionali del Pd Chiara Luisetto, Anna Maria Bigon e Jonatan Montanariello, i capigruppo Renzo Masolo (AVS), Elena Ostanel (il Veneto che Vogliamo) ed Erika Baldin (Movimento 5 Stelle).

Il contenuto della pubblicazione è stato illustrato da Pier Mario Fop, referente regionale di Libera Veneto, Elena Ciccarello, direttrice de ‘Lavialibera’, da Leonardo Ferrante (collegato da remoto), responsabile del Progetto Common del Gruppo Abele/Libera, che coordina il progetto Open Olympics con la gestione dei dati, e da Paolo Valenti, redattore de ‘Lavialibera’. I dati evidenziati sono quelli dei costi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, quantificati in almeno 5,4 miliardi di euro, di cui 2 per l’organizzazione, rispetto ai 1,3 previsti dal dossier di candidatura, e 3,4 per le infrastrutture; con il cosiddetto “DL sport”, attualmente in discussione in Parlamento, sono stati stanziati oltre 300 milioni di euro a disposizione del nuovo Commissario alle paraolimpiadi e 43 milioni per la sicurezza prelevati dal fondo per le vittime di usura, racket, reati mafiosi e orfani di femminicidio; per quanto riguarda le 94 opere censite sul portale Open Milano-Cortina, per il 43% i lavori non sono ancora iniziati, per il 39% la fine dei lavori è prevista dopo i Giochi, e per il 64% non è stata realizzata una valutazione di impatto ambientale; 56 sono i soggetti coinvolti nelle opere e segnalati dalla DIA per possibili contiguità con la criminalità organizzata. Altri aspetti che vengono toccati dalla rivista, il rilevante consumo d’acqua per l’innevamento artificiale, le emissioni di gas serra, il rincaro degli affitti brevi, nonché l’impatto delle opere legate alla realizzazione della pista da bob, del villaggio olimpico e della cabinovia Apollonio-Socrepes.

