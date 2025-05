Presentata l’11’ edizione del Monte Grappa Bike Day del 24 maggio

Una manifestazione di un giorno che merita il sostegno ulteriore da parte della Regione del Veneto per coinvolgere e valorizzare un territorio, unico e ricco di fascino, lungo l’arco di tutto l’anno”. Queste, in sintesi, le parole del capogruppo di Europa Verde Renzo Masolo che ha presentato oggi a Venezia, nella sala stampa di palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, l’11’ edizione del Monte Grappa Bike Day, manifestazione ciclistica libera e gratuita aperta a ogni tipologia di bicicletta (incluse le e-bike) che si svolgerà sabato 24 maggio - giorno che precede il passaggio della quindicesima tappa del Giro d’Italia nella stessa zona - e che consentirà di affrontare la scalata del monte Grappa da Romano d’Ezzelino (Vicenza) su strade chiuse al traffico: ritrovo facoltativo alle 7.30 in piazzale Cadorna a Bassano del Grappa e partenza di gruppo alle 8.40. “E da bassanese - ha aggiunto il capogruppo Masolo, che ha portato il saluto del Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti - sono particolarmente fiero di presentare una manifestazione che ormai è diventata parte della storia di questo territorio, un evento che coinvolgerà non solo migliaia di ciclisti della zona di Bassano del Grappa, ma anche appassionati provenienti da altre regioni e dall'estero. Per questo motivo, in vista delle prossime edizioni, sarà fondamentale coinvolgere ulteriormente la Regione affinché l’organizzazione possa compiere un nuovo salto di livello”.

“Tutto parte nel 2013 - ha raccontato Giovanni Todesco, per conto dell’organizzazione - quando un gruppo di amici, appassionati di bici e del nostro territorio, si è chiesto perché il Grappa, scarsamente antropizzato e così significativo dal punto di vista storico, fosse meno noto rispetto ad altre cime che vengono toccate da manifestazioni come il Tour de France o il Giro d’Italia. Nasce così, nel 2014, il Monte Grappa Bike Day, affiancato da una tappa del Giro d’Italia che si svolgeva proprio in quei giorni, un connubio che non è più stato abbandonato. Il Monte Grappa Bike Day ha consentito di raggiungere la cima a più di 80mila ciclisti nel corso delle varie edizioni rendendo il monte attrattivo e punto di riferimento di un turismo definito “lento”, interessante non solo dal punto di vista economico, ma anche culturale. Questo appuntamento, imperdibile per gli amanti delle due ruote, continua a distinguersi per la sua formula unica che unisce la sfida sportiva alla celebrazione del territorio, superando di anno in anno le aspettative in termini di partecipazione e gradimento. Nonostante il successo e l’attrattività dell'evento, l'organizzazione del Monte Grappa Bike Day si confronta annualmente con ostacoli burocratici che, pur rappresentando una sfida, ne esaltano ulteriormente il valore”. Nel corso della presentazione, Todesco ha presentato anche altre attività organizzate dal Monte Grappa Bike Day come la prima edizione della Randonnée della Grande Guerra, in programma domenica 29 giugno, un percorso attraverso i luoghi-simbolo della Prima Guerra Mondiale caratterizzato da tre itinerari da 300, 200 e 100 chilometri tra Monte Grappa, Piave, Montello, Valsugana e Altopiano di Asiago, e la quarta edizione del Gravel Day di domenica 14 settembre, “Lungo i fiumi della Serenissima”, dal Brenta al Muson, 105 km tra strade bianche, argini fluviali e ciclabili storiche lungo il Brenta, fino a Villa Contarini di Piazzola, la ciclabile dell’Ostiglia e tra le campagne venete seguendo il Muson dei Sassi e il Sentiero degli Ezzelini fino al borgo di Asolo.

Hanno chiuso la giornata gli interventi di uno dei fondatori dell’evento, Walter Battaglia, che ha ricordato il “brevetto del Grappa”, anticipatore del Monte Grappa Bike Day, Arianna Bordignon, che ha illustrato i principali aspetti logistici e di sicurezza legati all’organizzazione della manifestazione.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO