Presentata la finale della terza edizione del CVV Corti Film Festival di Vittorio Veneto

Sarà la Biblioteca Civica di Vittorio Veneto ad accogliere, sabato 25 luglio, alle 14, la finale della terza edizione del CVV Corti Film Festival, l'appuntamento conclusivo della manifestazione dedicata al cortometraggio che promuove la cultura cinematografica e offre spazio ai nuovi autori.

E oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di Palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Borgia, ha presentato l’evento assieme a Thomas Toffoli, anima del Festival, ad Alessia Toffoli, Direttrice del Festival, e alle finaliste, la regista e attrice Emanuela Licciardelli e la regista e attrice, nonché Cavaliere della Repubblica, Sonia Bianchera.

Il Capogruppo Borgia ha ricordato che «siamo giunti alla terza edizione del Corti Film Festival di Vittorio Veneto, una manifestazione che, in pochi anni, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il cinema indipendente. Il Festival ha il pregio di offrire spazi importanti di visibilità a giovani registi, attori e produttori, mettendo al centro talento, lavoro e creatività, proprio quelle caratteristiche che da sempre identificano i Veneti. Il Festival rappresenta anche una importante occasione per promuovere il territorio di Vittorio Veneto e, più in generale, della Marca Trevigiana, attraverso l’arte, raccontando al contempo tradizioni, paesaggi, identità locali e prodotti tipici. Ricordo che Vittorio Veneto è la città della Grande Guerra e merita di essere conosciuta anche oltre i confini regionali. Quest’anno sono state selezionate oltre un centinaio di opere, provenienti da tutto il mondo, da una giuria di grande prestigio, che testimonia la qualità e la crescita di un progetto ambizioso. Complimenti quindi a Thomas Toffoli, anima e mente di questo Festival che, assieme all’associazione “In Scena”, vuole dare voce al cinema indipendente. E credo che l’arte possa davvero cambiare il mondo: per questo, come Regione Veneto, appoggeremo sempre iniziative culturali come il Corti Film Festival, anche con bandi dedicati».

Thomas Toffoli ha presentato «la finale della terza edizione del CVV Corti Film Festival che si terrà sabato 25 luglio, alle 14, nella Biblioteca Civica di Vittorio Veneto. Ringrazio, per il patrocinio regionale, l’assessore regionale alla Cultura Valeria Mantovan e il Presidente della Regione Alberto Stefani. Grazie anche al Comune di Vittorio Veneto per il patrocinio. L’obiettivo del Festival è far arrivare a Vittorio Veneto i migliori cortometraggi indipendenti, creare nuove prospettive per il cinema del futuro e valorizzare il territorio. La novità di questa terza edizione è il gemellaggio stretto tra l’Italia e il Marocco».

Alessia Toffoli, cantante e regista, Direttrice del Festival, ha ricordato «il grande lavoro, i sacrifici, le delusioni per arrivare ai risultati raggiunti. Ma poi sono arrivate le soddisfazioni: oggi, nonostante gli ostacoli, il Festival è cresciuto, anche se è ancora giovane e ha bisogno di cure. Quest’anno possiamo contare su una giuria davvero prestigiosa, di cui farà parte Gegia: crediamo in un lavoro di squadra, consapevole della forza della cultura, per offrire spazi alternativi a produzioni indipendenti».

«Il Festival è un progetto sociale e culturale – ha osservato Sonia Bianchera –. Credo che sia importante il connubio tra arte ed educazione naturalistica, come quello realizzato dalla mia progettualità “Rinascita Elfica”.»

Per Emanuela Licciardelli, «il Festival è diventato una vera e propria famiglia. Il cinema non è soltanto un sogno, è fatto da professionisti. Mi piace sottolineare come, nel mio progetto “Ardor”, ho trasformato la storia di una passione nel tema della violenza di genere. Ora vorremmo portare avanti una progettualità per tutelare le donne nell’arte».

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