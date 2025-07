Presentata sesta edizione ‘Limena Estate’

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Enoch Soranzo (FdI), ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, la 6^ edizione di ‘Limena Estate’, kermesse che, come da tradizione, si svolgerà presso il Parco della Barchessa da mercoledì 13 a lunedì 18 agosto 2025.

Enoch Soranzo ha confidato “entusiasmo e orgoglio nel presentare, anche quest’anno, una manifestazione fantastica che, di edizione in edizione, è cresciuta in termini di partecipazione e qualità, diventando simbolo di vitalità e di identità condivisa. La rassegna è entrata a pieno diritto nel novero delle manifestazioni inserite nel calendario regionale veneto e si fregia del patrocinio della Regione Veneto, oltre che della Provincia di Padova. Tutto questo, grazie al grande lavoro profuso dall’amministrazione comunale e dai tanti volontari; un impegno corale, frutto della passione e della dedizione di tante persone. L’evento, che coniuga assieme cultura, musica, arte e convivialità, costituisce un momento importante, non solo per la città di Limena e per l’intera provincia di Padova, ma anche per la capacità di attrarre visitatori dalle altre province del Veneto e da altre regioni. Perché ‘Limena Estate’ offre un’esperienza unica: chi la vive se la porta dentro per sempre. E contribuisce alla crescita di un intero territorio”.

“Ma, sopra ogni altro aspetto, l’evento rafforza la coesione sociale di un’intera comunità”, ha aggiunto Soranzo.

Stefano Tonazzo, Sindaco di Limena, ha ringraziato “la Regione Veneto che ci ha concesso il patrocinio”, e ha sottolineato che “la manifestazione è pensata in particolare per quella fascia di popolazione della provincia di Padova che rimane a casa nella settimana di Ferragosto: diamo a tante persone la possibilità di trascorrere ore liete nello stupendo prato della nostra Barchessa, senza dimenticare l’ottima cucina e la musica meravigliosa. ‘Limena Estate 2025’ ha un elevato valore sociale perché aiuta a riscoprire il piacere di stare bene assieme. È frutto di un importante lavoro di mesi, che vede in prima linea l’amministrazione comunale, la quale ha sempre creduto nella manifestazione, anche in termini di investimento finanziario”.

Jody Barichello, assessore comunale con delega alle Manifestazioni e ai Grandi Eventi, ha ricordato che “la macchina organizzativa dell’evento si mette in moto quando finisce l’edizione passata. Quest’anno ci supereremo, ospitando artisti molto importanti. Siamo partiti nel 2020, in pieno Covid, e da lì abbiamo continuato a crescere, anche grazie all’aiuto di Enrico Marchiante”.

L’assessore ha ricordato il programma della manifestazione: “Sei serate di grande qualità, dal 13 al 18 agosto. Si parte mercoledì 13 agosto con le fantastiche musiche degli anni Ottanta. Giovedì 14 spazio alle risate e alla comicità, con gli artisti del famoso Zelig di Milano. Venerdì 15 agosto verranno suonati i più grandi successi della musica italiana dagli anni Sessanta fino ad oggi. Sabato 16, tributo a Lucio Dalla. Domenica 17 verranno eseguiti i più grandi successi del cantante Mal, da ‘Furia cavallo del West’ a ‘Se mi vuoi lasciare’. Chiusura lunedì 18 agosto, con uno spettacolo unico di Led Wall, Laser e fiamme: salirà sul palco una delle band autorizzate dai Pooh. E quest’anno il ristorante argentino sarà a disposizione di quanti vorranno cenare sotto i portici della nostra Barchessa. Senza dimenticare il Lunapark, con gonfiabili e giostre per i bambini”.

Paolo Parisato, presidente dell’associazione ‘Amici della Musica’, che collaborerà all’evento in sinergia con l’amministrazione comunale, ha ringraziato “per la fiducia che da sei anni ci viene accordata”, e ha evidenziato la partecipazione alla manifestazione “di famiglie, di ragazzi giovani, tutti animati dalla voglia di trovarsi assieme, nel segno della buona musica. Un doveroso grazie anche a tutti i nostri sponsor, aziende locali le quali credono fortemente nel nostro progetto, che ha un importante valore sociale”.

Enrico Marchiante, co-presentatore dell’evento, ha sottolineato che “di anno in anno ‘Limena Estate’ è sempre più un successo, anche perché ha alle spalle un’amministrazione comunale che lavora bene e che crede nella forza aggregante della musica, a 360 gradi”.

