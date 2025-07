Presentato coro ‘Vincenzo Ferrari Consort’ di Lendinara

Il consigliere regionale Laura Cestari (Lega- LV) ha presentato oggi a palazzo Ferro Fini il coro ‘Vincenzo Ferrari Consort’ di Lendinara. “A Lendinara c’è un coro che da oltre quarant’anni allieta il pubblico con il meglio della musica medievale, rinascimentale e barocca. Sto parlando del ‘Vincenzo Ferrari Consort’, fondato da un omonimo pianista e insegnante di musica. Una realtà che da qualche tempo è completamente al femminile e raggruppa coriste del posto e dei Comuni contermini. Tanto che amo definirla un pezzo pregiato di Polesine, perché permette sia la pratica musicale e vocale nel territorio sia la diffusione tout court della cultura. Oggi siamo qui per ripercorrere le tappe salienti del suo percorso, attraverso i cambiamenti avvenuti negli anni”. Queste le parole di Laura Cestari, consigliere regionale della Lega – Liga Veneta, che ha promosso la presentazione oggi in Consiglio regionale. “Come ogni gruppo vocale che si rispetti, il coro ‘Vincenzo Ferrari Consort’ è passato per più collaborazioni e ha saputo adeguare in ogni occasione il proprio repertorio – ha aggiunto Cestari - Non solo, ma punta da sempre al continuo miglioramento nell’esecuzione dei brani. E non trascura di approfondire ambiti più moderni, con la sua attuale direttrice Patrizia Arduini”. Sabina Celio, vicesindaco di Canda, ha ricordato le origini del coro, “nato intorno agli anni Ottanta grazie alla passione del maestro Vincenzo Ferrari, insegnante di scuola a Lendinara, che è riuscito a coinvolgere gli allievi dell’istituto musicale. Il coro ha proposto musica antica: medievale, rinascimentale e barocca. Oggi è composto esclusivamente da donne e ha raccolto l’eredità del maestro Vincenzo Ferrari: diretto da Patrizia Arduini, esegue musica sacra e profana, con un repertorio di sonorità ottocentesche e contemporanee, difficili da eseguire ma anche da ascoltare, che viene presentato prevalentemente all’interno di Chiese e di luoghi adatti a dare il giusto riverbero alle voci”. La presentazione si è conclusa con il coro che ha eseguito dal vivo alcuni brani del proprio repertorio, creando un’atmosfera davvero suggestiva.

