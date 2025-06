Presentazione volume “L’impossibile non esiste ancora”

“Questo libro ci dà l’opportunità di conoscere un personaggio incredibile, il Magico Tempe, un ciclista che contribuisce ad arricchire la lunga carrellata di atleti veneti che portano alta la bandiera di questo sport. Il filosofo greco Eraclito diceva che “Bisogna volere l'impossibile, perché l'impossibile accada”. La capacità di superare i propri limiti è un elemento costitutivo del processo di sviluppo, miglioramento e crescita personale. Quello di limite è un concetto complesso e sfaccettato. La radice della parola è comune a due termini latini con significato speculare: limes e limen. Il primo indica un “confine”, mentre il secondo una “soglia”. E proprio questa ambivalenza racchiude il modo e la strada per “andare oltre”. Il limite è uno spartiacque tra chi si è e chi si potrebbe essere, è una linea che per poter essere superata presuppone una presa d’atto delle proprie capacità e delle proprie debolezze. Le imprese impossibili di Simone Temperato – penso per esempio alla scalata del Grappa al contrario o la salita sul passo Giau con mezza bici, l'ascesa dello Zoncolan dal versante di Ovaro, quello più duro – sono la dimostrazione che il Magico Tempe non è un irresponsabile o un incosciente, ma un atleta che invece ha piena coscienza di sé, del proprio corpo e della propria intelligenza e che proprio a partire da questa autovalutazione cerca di alzare sempre di più l’asticella”, con queste parole il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha introdotto la conferenza stampa di presentazione del volume “L’impossibile non esiste ancora”, tenutasi oggi a Palazzo Ferro-Fini. “I grandi campioni sono tali perché sanno dosare talento, allenamento e intelligenza, facendo dialogare corpo e mente. Si vince non solo con la potenza fisica ma anche osando e uscendo dagli schemi, mettendosi in gioco, guardando le cose da una prospettiva diversa e tracciando strade fino a quel momento sconosciute. Da ciclista appassionato e da vicepresidente della Lega del ciclismo professionistico, posso dire che Simone Temperato non è solo un grande atleta ma rappresenta anche un esempio di cosa significhi essere un vero sportivo. Lo sport non è individualismo, e anche le imprese solitarie di singoli campioni rappresentano un esempio che parla a tutti. Il magico Tempe, infine, ci ha regalato un altro insegnamento: parte del ricavato della vendita di questo libro sarà devoluto all’associazione Marina Romoli Onlus di cui, da qualche anno, è testimonial. Una bellissima lezione che di vita, che ci spinge a pensare all’impossibile in tutti i campi, ben oltre quello sportivo” ha concluso il Presidente.

