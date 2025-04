Presidente Ciambetti: “Solidarietà agli agenti padovani aggrediti"

“Mentre esprimo la mia personale solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia locale di Padova aggrediti nella serata di sabato 12 aprile, non posso non preoccuparmi per quanto accaduto: le immagini del gravissimo evento dimostrano come gli agenti intervenuti per sedare una rissa non siano stati adeguatamente supportati nonostante le reiterate richieste di aiuto fatte alla centrale operativa. Colpisce la carica di violenza di quanti immotivatamente hanno aggredito gli agenti e questi fatti gravissimi non possono passare inosservati”. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, interviene in merito all'aggressione “denunciata e analizzata con chiarezza dal Sulpl. La cittadinanza chiede sempre più sicurezza e gli agenti di Polizia locale sono un presidio irrinunciabile e fondamentale per il controllo del territorio. Perché ciò avvenga bisogna garantire una gestione generale all'altezza della situazione, assicurando anche un’adeguata e sempre più aggiornata formazione del personale: violenza urbana e insicurezza richiedono un nuovo approccio istituzionale con la definizione di nuove politiche pubbliche di sicurezza, adeguatamente finanziate, che rispondano all’insicurezza che caratterizza la città contemporanea. Non possiamo arrivare al paradosso di vedere il riarmo dell'Europa, a spese dei cittadini, mentre non finanziamo in maniera adeguate quanti tentano di garantire la sicurezza e il rispetto della legalità nelle nostre strade, tra le nostre case””, ha affermato il Presidente.

