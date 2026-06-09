Presidente Zaia: “Benvenuti ai 19 nuovi magistrati che prenderanno servizio nei prossimi giorni"

“L’arrivo nei prossimi giorni di 19 nuovi magistrati nelle sedi giudiziarie del Veneto è una notizia che accogliamo con profonda soddisfazione. A questi giovani professionisti, che entreranno in servizio entro il 19 giugno dopo aver concluso il periodo di tirocinio, rivolgo il più sincero benvenuto e l’augurio di buon lavoro per il delicato compito che sono chiamati a svolgere al servizio della giustizia e della collettività”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando il decreto firmato dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio che dispone l’assegnazione dei neo-magistrati agli uffici giudiziari italiani.

“La qualità e l’efficienza dei processi rappresentano un elemento essenziale per la tutela dei diritti dei cittadini, per la fiducia nelle istituzioni e per la competitività del nostro sistema economico. Per questo il rafforzamento degli organici costituisce una scelta strategica che va nella direzione giusta. Il Veneto continua ad avere bisogno di una magistratura forte, autorevole e messa nelle migliori condizioni per operare, attraverso adeguate dotazioni di personale, sedi moderne e investimenti strutturali, non ultimo il Tribunale di Bassano, che auspico possa aprire presto”.

“Desidero esprimere un ringraziamento al Ministro Carlo Nordio e al Sottosegretario Andrea Ostellari per l’attenzione dimostrata verso il nostro territorio e per il lavoro che stanno quotidianamente portando avanti nel rafforzamento del sistema giudiziario. L’arrivo di questi nuovi magistrati rappresenta un segnale concreto. Ora è fondamentale proseguire lungo questa strada, continuando a investire anche sul personale amministrativo, se necessario ricorrendo alla cessione di ulteriori graduatorie della Regione, e sull’ammodernamento delle strutture giudiziarie per rispondere con efficacia e in tempi ragionevoli alle esigenze di cittadini e imprese”.

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