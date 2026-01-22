Presidente Zaia: “Insultare Nicol Delago perché parla #ladino è grave"

“Non esiste, e non deve mai esistere, che un’atleta venga insultata e sbeffeggiata per aver usato la propria lingua madre. Quanto accaduto a Nicol Delago è grave, inaccettabile e dice molto più di chi insulta che di chi viene attaccato.”

Con queste parole, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, interviene “con fermezza a difesa della sciatrice azzurra finita nel mirino dell’odio online per aver parlato in ladino, lingua storica delle Dolomiti.”

“Il ladino non è un vezzo, non è una provocazione, non è un capriccio identitario: è una lingua antica, riconosciuta e radicata in un territorio unico – chiarisce il Presidente Zaia - Attaccare qualcuno per questo, significa non capire che l’identità è una ricchezza, non una colpa.”

Luca Zaia richiama quindi il valore delle comunità linguistiche del Nordest: “Vale per il Ladino, come per il Veneto nelle sue varietà locali, per il Cimbro delle nostre aree montane, per il Friulano e per lo Sloveno di tante comunità di confine: ogni Lingua e ogni parlata che appartiene a una comunità è memoria, cultura, futuro. L’Italia è forte quando valorizza le sue differenze, non quando pretende una finta uniformità.”

“Mi preoccupa vedere riaffiorare, specie sui Social, l’idea di una ‘lealtà monolingue’ come metro di giudizio – aggiunge Zaia – È una visione povera e regressiva, che non appartiene alla storia, né ai valori di questo Paese. La nostra vera forza è la pluralità, non l’omologazione.”

“Nicol Delago rappresenta lo sport italiano con talento e serietà. Ha tutto il nostro sostegno. Difenderla oggi significa difendere un principio fondamentale: nessuno deve mai vergognarsi della propria Lingua, della propria cultura, della propria identità”, conclude il Presidente dell’Assemblea legislativa veneta Luca Zaia.

