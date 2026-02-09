Presidente Zaia. Olimpiadi Milano Cortina, incidente a Lindsey Vonn

“Le immagini di ieri sono ancora davanti ai nostri occhi: Lindsey Vonn, la campionessa statunitense, inizia la prova di discesa libera sulla pista delle Tofane; obiettivo, un nuovo trionfo olimpico, ma dopo pochi secondi, la sciatrice cade: il dolore, la disperazione, le urla dell’atleta del Minnesota commuovono il pubblico, presente sulle tribune di Cortina, e i telespettatori di tutto il mondo. Un sogno sportivo è infranto, anni di preparazione svaniscono in pochi attimi, ma l’atleta non può rimanere sulla pista: serve un pronto intervento e la macchina dei soccorsi sanitari si attiva. Una macchina complessa, delicata, il cui funzionamento, nel quadro dell’evento olimpico, è stato testato a lungo nel corso di questi mesi e che ha dato una prova encomiabile della propria preparazione. Desidero perciò ringraziare tutto il personale sanitario intervenuto con tempestività e professionalità in soccorso di Lindsey Vonn, offrendo una nuova prova di umanità, dedizione e competenza, all’altezza della fama di eccellenza del nostro sistema sanitario, riconosciuta a livello internazionale”. Sono le dichiarazioni del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ricorda: “Lindsey Vonn è stata imbarellata dal soccorso sanitario per poi essere raggiunta dal Falco 2, l’elicottero del SUEM 118, con i tecnici del Soccorso Alpino, che ha calato il verricello e issato a bordo l’atleta, trasportata presso il Punto medico avanzato per poi essere trasferita all'ospedale di Cortina e infine operata a Treviso. All’atleta esprimo gli auguri di pronta guarigione e ai nostri professionisti della salute il ringraziamento più sentito a nome del Consiglio Veneto: quello che ha riguardato la campionessa statunitense rappresenta in realtà la punta dell’iceberg, la parte più visibile di una capacità di intervento a favore di cittadini, turisti e ospiti del nostro territorio sui quali il personale del soccorso sanitario, e non solo, veglia costantemente, con il senso del dovere e lo spirito di servizio che lo ha sempre contraddistinto”.

