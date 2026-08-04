Prima commissione. Criteri per contributi alle Intese Programmatiche d'Area

La Prima commissione consiliare, presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario Cristiano Corazzari (Lega-LV), ha espresso oggi all’unanimità parere favorevole sul provvedimento della Giunta regionale (PAGR n. 53) che approva i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali in conto capitale, per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, destinati al finanziamento di progettualità delle IPA, le Intese Programmatiche d'Area, ossia gli ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione delle realtà locali alla programmazione regionale. In particolare, le IPA possono essere destinatarie di contributi per il cofinanziamento di interventi di durata almeno triennale e riconducibili alla programmazione regionale in materia sociale, ambientale, infrastrutturale, turistica ed economica.

Illustrata la proposta di legge n. 92, a prima firma Claudia Barbera (Fratelli d’Italia), che stila un programma straordinario di alienazione di immobili del patrimonio regionale, assegnati agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, e che prevede, a tale scopo, il coinvolgimento delle ATER.

Sulla proposta normativa verrà acquisito, tra altri, il parere del CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali.

Illustrato il Progetto di legge n. 94, di iniziativa del consigliere regionale Cristiano Corazzari (Lega-LV), “Principi per la coesione territoriale, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio polesano”, che introduce criteri di priorità e meccanismi premiali per orientare stabilmente una quota delle risorse regionali verso il Polesine, inteso quale area a vulnerabilità strutturale, meritevole di intervento differenziato da parte della Regione.

Anche su questo provvedimento verrà acquisito, tra altri, il parere del CAL.

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