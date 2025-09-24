Prima commissione, ok al DDL che autorizza esercizio provvisorio bilancio di previsione 2026

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), ha dato oggi il proprio via libera, a maggioranza, al disegno di legge n. 351, di iniziativa della Giunta regionale, rubricato “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026”; la proposta di legge, già ampiamente illustrata nel corso della seduta precedente, può essere così inserita all’ordine del giorno dei lavori d’aula, relatore il Presidente Sandonà, correlatore, la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani.

Approvato a maggioranza, senza voti contrari, anche il progetto di legge n. 350, a prima firma del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che mira a evitare la decadenza, con la fine della legislatura, delle iniziative legislative in materia di variazione delle circoscrizioni comunali e che mira a fare salvi, pertanto, i procedimenti già oggetto di determinazioni istruttorie da parte del Consiglio; inoltre, per i procedimenti per i quali ricorrono le condizioni per l’indizione dei relativi referendum consultivi delle popolazioni interessate, il referendum può svolgersi in una data successiva al 31 ottobre - termine ordinario stabilito dalla legge regionale n. 25/1992 - e comunque non oltre il 31 gennaio prossimo. Relatore d’aula, la consigliera Elisa Cavinato (Lega-LV), correlatore, la vicepresidente Luisetto.

Via libera unanime per il progetto di legge n. 352, d’iniziativa dei consiglieri dell’Ufficio di presidenza dell’assemblea legislativa, relativo all’istituzione della Fondazione ‘Consiglieri Regionali del Veneto’ che, in estrema sintesi, propone la costituzione, in misura paritaria fra Consiglio e Associazione Consiglieri, della Fondazione denominata “Consiglieri Regionali del Veneto”, il cui scopo è la realizzazione di convegni, conferenze, pubblicazioni e ogni altra iniziativa ritenuta funzionale a promuovere conoscenza e riconoscimento del ruolo dell’assemblea legislativa e dei suoi componenti nelle diverse legislature. Relatore per l’aula, il vicepresidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia).

Esaminate e approvate, infine, le proposte di candidatura in ordine alla designazione di due componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO