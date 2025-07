Prima commissione - Presentato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-28

Incardinata oggi, nella Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale ha partecipato l’assessore Francesco Calzavara, la proposta di deliberazione amministrativa n. 97, di iniziativa della Giunta regionale, di adozione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-2028. In sintesi, il Documento, cui seguirà la relativa Nota di aggiornamento, rappresenta la base programmatoria della successiva manovra di bilancio ed è composto da un quadro di riferimento che comprende lo scenario macroeconomico e la spesa focalizzata sul 2025, i temi di finanza pubblica del triennio 2026-28 e gli ambiti di programmazione europea e nazionale, con particolare riguardo alla programmazione dei fondi europei 2021-27 e nazionali, l’avanzamento dei programmi regionali 2021-27 e nazionali 2021-27 e 2023-27, nonché dei programmi operativi 2014-20 e nazionali. Per quanto riguarda la programmazione regionale, il documento è riferito al programma di governo, alla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, al piano nazionale di ripresa e resilienza, alle missioni regionali e agli indirizzi delle società e degli enti. L’esame più approfondito del Documento è destinato a proseguire nel corso delle prossime sedute.

Ha ricevuto a maggioranza il via libera per l’aula il disegno di legge di iniziativa della Giunta n. 326, relativo al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024, munito del parere delle altre Commissioni consiliari e sul quale ieri si è espressa la Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione. Relatrice per l’aula la consigliera Silvia Cestaro (Lega-LV), correlatrice la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani.

La Commissione, di seguito, ha espresso positivamente e a maggioranza, senza voti contrari, il parere di propria competenza in ordine al progetto di legge n. 320, a prima firma del consigliere Alberto Bozza (Forza Italia), istitutivo dell'Osservatorio Olivicolo Veneto, incardinato nella Terza commissione.

Illustrato, inoltre, il disegno di legge n. 336, di iniziativa dell’esecutivo regionale, volto alla modifica dell'articolo 66 'Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza' della l. reg. n. 2/2007 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007” che prende atto del processo di fusione in corso tra l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza e la Società del Quartetto di Vicenza e che mira ad assicurare - pur a fronte delle modifiche in itinere in ordine all’assetto giuridico di enti e istituzioni culturali presenti e operanti a Vicenza - il finanziamento del programma delle attività che negli anni è stato realizzato con continuità dall’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza; la proposta legislativa sarà trasmessa alla Sesta commissione consiliare per l’acquisizione del parere di competenza.

Via libera, infine, a maggioranza, senza voti contrari, alle proposte di candidatura in ordine alla designazione di un componente del collegio dei revisori dei conti dell’Ente Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi.

