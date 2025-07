Prima commissione - Via libera a DL adeguamento statuto Veneto Acque

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto& (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità il disegno di legge di iniziativa dell’esecutivo regionale n. 335 che detta gli indirizzi per l'adeguamento dello statuto della società Veneto Acque spa alle disposizioni relative alle società benefit e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2024, n. 10 'Interventi a sostegno dei progetti a beneficio comune', già illustrato nel corso delle sedute precedenti; relatore per l’aula, il consigliere Stefano Casali (Fratelli d’Italia).

Di seguito, i commissari hanno approvato ad ampia maggioranza, senza voti contrari, il disegno di legge n. 336, di iniziativa della Giunta, che modifica l'articolo 66 'Contributo a favore dell'Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza' della legge finanziaria regionale del 2007, per continuare ad assicurare il finanziamento del programma delle attività dell’Orchestra, a fronte delle modifiche in ordine all’assetto giuridico di enti e istituzioni culturali presenti e operanti a Vicenza, con particolare riferimento al processo di fusione in corso tra l’Orchestra del Teatro Olimpico e la Società del Quartetto di Vicenza; relatore per l’aula, il consigliere Stefano Giacomin (Lega-LV), mentre la correlazione sarà affidata alla vicepresidente Luisetto.

