Prima commissione - Via libera alla relazione 2024 sull’attività dell’Ufficio statistica regionale

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), nel corso della seduta di oggi, ha votato all’unanimità la presa d’atto della rendicontazione n. 284, ovvero la relazione sull’attività svolta nel 2024 dall’Ufficio statistica regionale. In sintesi, la relazione raccoglie i dati sulle rilevazioni di interesse regionale e nazionale, finalizzate alla conoscenza dei fenomeni collettivi, per supportare l’amministrazione regionale nell’attività di programmazione, controllo e valutazione delle politiche pubbliche, e per diffondere l’informazione statistica attraverso pubblicazioni on line e cartacee, come il Rapporto statistico o il periodico Statistiche Flash. L’Ufficio promuove la conoscenza della realtà socioeconomica e ambientale del Veneto: a questo scopo, partecipa al Sistema Statistico Nazionale (Sistan), collabora con Istat all’attuazione del Programma Statistico Nazionale (Psn) e svolge la funzione di coordinamento operativo dell’attività statistica nell’ambito del Sistema Statistico Regionale (Sistar). Durante la presentazione della relazione, sono state ricordate le 14 indagini statistiche condotte su molteplici materie, con particolare attenzione al turismo, all’agricoltura, al sociale e alla ricerca scientifica, nonché il supporto offerto nel quadro della risposta regionale alla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), nella redazione delle richieste di autonomia nelle materie non Lep, nel monitoraggio del percorso veneto verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU. Approvato all’unanimità anche il parere alla Giunta regionale n. 517 che detta le modalità di attuazione degli interventi a sostegno dei gemellaggi di cui alla legge regionale n. 3/2025, volta a promuovere forme di collaborazione tra Enti territoriali del Veneto e realtà estere, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici; lo stanziamento complessivo è pari a 100mila euro, il contributo regionale erogabile per ciascun progetto non può essere superiore all’importo massimo di 5mila euro. Di seguito, la Commissione ha espresso parere positivo e unanime, per quanto di propria competenza, in merito al progetto di legge n. 280, a prima firma del capogruppo di Europa Verde Renzo Masolo, rubricato “Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità” e incardinato nella Terza commissione consiliare che può così proseguire il proprio iter istruttorio. Successivamente, alla presenza dell’assessore regionale Cristiano Corazzari, è stato illustrato il progetto di legge n. 325, di iniziativa della Giunta, relativo alla partecipazione della Regione del Veneto al Comitato Organizzatore della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028. In sintesi, la legge autorizza l’esecutivo a compiere gli atti finalizzati alla partecipazione della Regione al Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici 2028, secondo quanto definito dal Dossier di Candidatura, dall’Host Contract e dalla Carta Olimpica; la Giunta, inoltre, nominerà i rappresentanti della Regione del Veneto negli organi del Comitato. L’esame più approfondito del progetto di legge, una volta acquisito anche il parere della Sesta commissione consiliare, proseguirà nel corso delle prossime sedute.

Via libera, infine, alle proposte di candidatura per la nomina dell’amministratore unico di Veneto Innovazione S.p.A. e per la designazione di un componente del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico settentrionale.

