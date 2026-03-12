Prima commissione, via libera per l’aula al DEFR 2026-28 e alla Nota Aggiornamento

Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori regionali Filippo Giacinti e Marco Zecchinato, ha dato il proprio via libera, a maggioranza, alla proposta di deliberazione amministrativa n. 6 relativa al Defr 2026-28, ovvero il Documento di economia e finanza regionale, e alla Nota di aggiornamento.

Il provvedimento, già illustrato nelle scorse settimane e munito del parere delle altre Commissioni consiliari, può così essere iscritto all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea legislativa, relatore, il presidente Tomaello, correlatore, il capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Manildo.

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