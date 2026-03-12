Prima commissione, via libera per l’aula al DEFR 2026-28 e alla Nota Aggiornamento
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|1 giorno fa
Nel corso della seduta odierna, la Prima commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori regionali Filippo Giacinti e Marco Zecchinato, ha dato il proprio via libera, a maggioranza, alla proposta di deliberazione amministrativa n. 6 relativa al Defr 2026-28, ovvero il Documento di economia e finanza regionale, e alla Nota di aggiornamento.
Il provvedimento, già illustrato nelle scorse settimane e munito del parere delle altre Commissioni consiliari, può così essere iscritto all’ordine del giorno dei lavori dell’assemblea legislativa, relatore, il presidente Tomaello, correlatore, il capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Manildo.
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